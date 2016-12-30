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Dünya

BM kayıtları: İsrail, 2016'da binin üzerinde Filistinlinin evini yıktı

Evlerin yıkılması 7,101 kişinin hayatını etkiledi

30 Aralık 2016 17:20

Birleşmiş Milletler'in kayıt tutmaya başladığı 2009 yılından bu yana en fazla Filistinli evi bu yıl yıkıldı.

Ocak Medya'nın BM’nin Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) biriminin tuttuğu kayıtlara dayandırdığı haberine göre, 2016 yılında, İsrail tarafından 1593 Filistinlinin evi yıkıldı. bu evlerin yıkılması 7101 kişinin hayatını etkiledi.

2016 yılının başından 28 Aralık 2016’ya kadar Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail devleti, 1089 Filistinli binasını ya yıktı, ya da binalara el koydu.

 

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