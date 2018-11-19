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Dünya

BM: Kaşıkçı için uluslararası soruşturmaya ilişkin resmi talep almadık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres, Kaşıkçı cinayetini görüştü

19 Kasım 2018 23:44

Birleşmiş Miller Genel Sekreteri Guterres'in Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından açıklama yapıldı. İki ismin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi olayını ele aldıkları belirtilen açıklamada "Kaşıkçı için uluslararası soruşturmaya ilişkin resmi talep almadık" denildi.

BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu'na katılan Çavuşoğlu, Guterres ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. 

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde görüşmeye ilişkin, ''Çavuşoğlu ve Guterres, Yemen, Suriye, Kıbrıs ve Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü. Uluslararası soruşturma konusuna ilişkin resmi bir talep almadık.'' değerlendirmesinde bulundu. 

Dujarric, uluslararası soruşturma için Genel Sekreterin yetkiye ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

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