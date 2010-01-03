BM: Karzai kabinesinin reddi 'siyasi gerileme'

T24 - BM'nin Afganistan'daki özel temsilcisi Kai Eide, Afgan milletvekillerinin Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin kabine adaylarının çoğunu reddetmelerini "siyasi gerileme" olarak değerlendirdi.



BBC Türkçe'nin haberine göre Eide, milletvekillerinin bu kararının işler bir hükümete sahip olunması çabalarını geciktireceğini ve Afganistan ile uluslararası toplumun acil reformlara odaklanmaya çalıştığı bir dönemde dikkatleri dağıtacağını söyledi.



Afgan parlamentosu, dünkü oturumda yapılan gizli oylamada, yeni kabinenin 24 adayından 17'sini reddetmişti.



BM yetkilisi, Karzai'nin şimdi siyasi enerjisini yeni adayları belirlemeye harcayacağını da belirtti.



Parlamentonun reddettiği adaylar, Karzai'nin yakın müttefikleri olarak görülüyor ve aralarında silahlı aşiret reislerinin etkisinde olduklarına inanılanlar da bulunuyor.



BBC Kabil muhabiri bu sonucun Karzai'nin, kendisine verilen desteğin karşılığını, parlamentoyu rahatsız etmeden bakanlıklar dağıtmak suretiyle ödeme arayışını zorlaştırdığını belirtiyor.



Parlamentonun onay verdiği adaylar arasında İçişleri Bakanı Hanif Atmar, Savunma Bakanı Abdül Rahim Vardak ve Maliye Bakanı Ömer Zakhilval yer alıyor.



Ret edilen isimler arasında ise eski Sovyet dönemi gerilla lideri Enerji ve Su Bakanı Muhammed İsmail Han ve tek kadın aday Kadın İşleri Bakanı Husn Bano Gazanfer dikkati çekiyor.



Reddedilen bakanlar arasında adalet, ticaret, ekonomi ve sağlık bakanları da yer alıyor.



Afgan milletvekillerine göre, bakanlar kuruluna önerilen kişiler, bu görevler konusundaki yetenekleri sayesinde değil, başka ilişkileri sayesinde listede yeralıyor.



200'den fazla milletvekilinin katıldığı gizli oylamada Savunma Bakanı Abdül Rahim Vardak onay alanlar arasında yer aldı.



Yeni kabinede hiç kimsenin aday gösterilmediği dışişleri bakanlığına, bu ay içinde Londra'da düzenlenecek Afganistan konulu konferansa kadar atama yapılması beklenmiyor.



Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, hile yapıldığı suçlamaları yöneltilen bir seçim sonucunda, tekrar cumhurbaşkanlığına seçilmişti.



Batılı yetkililer seçim ardından yaptıkları açıklamalarda yolsuzlukla mücadelenin ülkenin istikrara kavuşmasında kilit öneme sahip olduğu görüşüne vurgu yapmışlardı.