BM: Kanıtlar Myanmar'da darbe sonrası insanlığa karşı suç işlendiğini gösteriyor

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, ülkede darbe sonrası sivil halka yönelik yaygın ve sistematik saldırıların "insanlığa karşı suç" teşkil ettiğini gösteren kanıtlar topladıklarını söyledi.

Sivil halka yönelik yaygın ve sistematik saldırıların "insanlığa karşı suç" teşkil ettiğini gösteren kanıtlar elde ettiklerine dikkati çeken Koumjian, AA muhabirinin, darbe sonrası Arakanlı Müslümanlara karşı baskı ve şiddetin artıp artmadığı sorusuna, "Hem onlar hem diğer etnik gruplar, öncesine göre daha fazla tehlikede ve daha fazla risk altında." yanıtını verdi.

Koumjian, daha önce nefret söylemini yaymakla suçlanan sosyal medya platformu Facebook'tan, Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması ile daha fazla bilgi paylaşımında bulunmasını beklediklerini belirterek, diğer kuruluşlara da kendileriyle kanıt teşkil edecek bilgi paylaşımı çağrısı yaptı.