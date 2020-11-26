BM Kadınları: Pandemi, toplumsal cinsiyet eşitliği için 25 yıllık mücadeleyi yok edebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Kadınları’nın küresel veriler üzerinden yaptığı bir araştırma, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplumsal cinsiyet eşitliği için 25 yıldır atılan olumlu adımların etkisini yok edebileceğini ortaya çıkardı. Araştırma, pandemide kadınların daha fazla ev işi ve aile bakımıyla ilgilenmek zorunda kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

BBC’nin haberine göre, BM Kadınları Yönetici Direktör Yardımcısı Anita Bhatia, pandeminin cinsiyet eşitliğine etkisiyle ilgili olarak “25 yıldır uğruna çalıştığımız her şey bir yıl içinde yok olabilir” ifadelerini kullandı. Pandeminin olası etkileri çerçevesinde kadınlar için eğitim ve iş olanaklarının yok olabileceği, kadınların ruh ve fiziksel sağlık alanlarında daha fazla sorun yaşayabileceği belirtildi. Bhatia, pandeminin bırakacağı izin “1950’lerin cinsiyet kalıplarına dönüş riski” oluşturduğunu söyledi.

Pandemi öncesi dönemde bile, kadınların, dünya genelinde 19 milyar saatlik karşılıksiz emeğin, dörtte üçüyle ilgilenmek zorunda olduğu bir tablo vardı. Yani, Koronavirüs’ten önce de, erkekler tarafından yapılan her bir saatlik ücretsiz çalışmanın üç katı kadınlar tarafından gerçekleştiriliyordu. Pandemi bu durumu daha da kötüleştirdi.

"Kadınlar aile bakım için işe dönemiyor"

Bhatia, “Daha çok endişe veren durum, kadınların pek çoğunun işe dönmüyor oluşu” dedi. ABD’deki verilere göre yalnızca eylül ayında 865 bin kadın iş gücünden ayrılırken erkeklerde bu sayı 200 binde kaldı. İşten ayrılmaların gerekçesi genel olarak bakım işleri olarak gösterildi.

BM Kadınları, çalışan kadınların sayısındaki azalmanın yalnızca kadınların iyiliği için değil, ekonomik gelişmeleri ve özgürlükleri için de tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kadınların karşılısız emeği, ailelerin ihtiyaç duyduğu bakımı karşılıyor, ekonomileri destekliyor, sosyal servislerin eksikliğini kapatıyor ancak çok az durumda “iş” olarak görülüyor. Bhatia, “Burada temel nokta, karşılıksız emeğin her zaman azımsanması. Pandemi, karşılıksız emeğin dünya için gerçek bir sosyal güvenlik ağı olduğunun anlaşılmasını sağladı” dedi.

Bhatia, kadınların ev içindeki ücretsiz çalışmanın yanısıra ücretli iş aradığını, daha uzun saatler çalıştığını ve her türlü daha fazla finansal güvensizlik yaşadığını hatırlattı. Hükûmetlerin ve işletmelerin bir adım atmaması durumunda büyük sorunların yaşanacağını hatırlatan Bhatia, “Bu bir hak meselesinden de öte aynı zamanda neyin ekonomik mantığa uyduğu sorusu. Ekonomi mantığına uyan da kadınların ekonomiye tam katılımının sağlanması” dedi.