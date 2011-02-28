BM, Kaddafi'yi Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sevk etti

T24 - BM, halka şiddet uygulayan Kaddafi’ye seyahat yasağı getirdi ve rejimini Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sevk etti. Kaddafi ve çocuklarının malvarlığı da donduruldu.



BM Güvenlik Konseyi, halkına şiddet uygulayan Libya lideri Muammer Kaddafi’yi köşeye sıkıştıracak yaptırım kararını oybirliğiyle onayladı. Kararda, Libya rejimine silah ambargosu getiriliyor, Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kaddafi ailesinden 6 kişinin malvarlığı donduruluyor ve 16 kişiye uluslararası seyahat yasağı getiriliyor. Dahası, halka şiddet uygulayan Kaddafi rejimi ‘insanlığa karşı suç’ların soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) havale ediliyor.





Yaptırım kararı anahatlarıyla şunları içeriyor:



* Şiddetin sona ermesi ve halkın meşru talebinin yerine getirilmesi;



* Libya’dan ayrılmak isteyen yabancıların tahliyesinde tüm BM üyelerinin işbirliğinde bulunması;



* 15 Şubat’tan beri yaşanan şiddet olaylarının UCM’ye havale edilmesi ve UCM savcısının 2 ay içinde Konsey’e bu konuda bilgi vermesi;



* BM üyelerinin Libya’ya silah satışı ve transferini durdurması;



* Libya’nın silah ve ilgili malzemelerin ihracatını durdurması.



Malvarlığı dondurulan 6 kişi ise Kaddafi, kızı Ayşe, oğulları Hannibal, Hamis, Mutaasım ve Seyfülislam’dan oluşuyor. 16 kişilik seyahat yasağı listesinde Kaddafi ve ailesinin yanı sıra üst düzey istihbarat ve savunma yetkilileri var. Diplomatlar bu listenin ilk başta 22 kişiyi içerdiğini, ancak rejimin üst düzey yetkililerinin Kaddafi’ye sırt çevirmesi için sayının 16’ya indirildiğini söyledi.





İngiltere hesapları dondurdu



15 üyeli Konsey’in kararı oybirliğiyle alması yaptırımların etkinliğini artırırken, Rusya ile Çin’in beklentilerin aksine karara karşı çıkmaması ve UCM’ye üye olmayan ABD’nin onay vermesi dikkat çekti. Washington, Darfur krizinin 2005’te mahkemeye gönderildiği oylamaya katılmamıştı. BM Güvenlik Konseyi, Sudan’ın ardından tarihinde ikinci kez bir ülkeyi UCM’ye sevk ediyor.



Libya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı İbrahim Dabbaşi de teşekkür konuşmasında, yaptırımların Kaddafi’ye direnen halka ‘manevi destek verdiğini’ söyledi.



Diğer yandan dün gece saatlerinde İngiltere, Kaddafi’nin hesaplarını dondurduğunu açıkladı.





İtalya: Kaddafi’nin devrilmesi kaçınılmaz



Kaddafi rejimi, ABD ve BM’nin yaptırımlarının ardından yakın dostu İtalya’dan da tek taraflı bir darbe yedi. İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Kaddafi’nin devrilmesinin ‘kaçınılmaz’ olduğunu söyledi. Frattini, “Libya’daki durum geri dönülmez bir noktaya geldi” diye konuştu.



İtalya, Libya’yla karşılıklı askeri adım atılmamasını öngören 2008 tarihli Dostluk Anlaşması’nı da askıya aldı. Bu adım, Roma’nın Kuzey Afrika’ya gönderilecek muhtemel bir barış gücüne katılmasını kolaylaştırmak istemesi olarak yorumlandı.







