BM Kaddafi'nin ölümü için soruşturma istedi

T24



'Çapraz ateşte öldü'



'Kaddafi'yi Fransız uçakları durdurdu'



Navi Pillay'ın sözcüsü, rahatsız edici cep telefonu görüntülerinin Kaddafi'nin yakalandığı sırada sağ olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekiyor.Öte yandan, Kaddafi'nin eşi de BM'nin devrik liderle oğlu Mutasım'ın ölümüyle ilgili soruşturma açmasını istedi.NATO'nun en üst düzey yetkilisi Amiral James Stavridis ise, Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından ittifaka Libya'daki operasyonlarına son verilmesi tavsiyesinde bulunacağını açıkladı.Kaddafi'yi destekleyen Suriye merkezli televizyon kanalı Arrai'ye göre, Kaddafi'nin eşi ayrıca eşi ve çocuklarının 40 ülkeye ve Libya içindeki ajanlarına karşı direnişleri nedeniyle gurur duyduğunu söyledi.Libya'da yönetimi elinde bulunduran Ulusal Geçiş Konseyi ise, Kaddafi'nin infaz edildiği iddialarını reddediyor.Kaddafi'nin kanlar içindeki cesedinin Misrata'da bir morgda tutulduğu ve toprağa verilmesine ilişkin planların henüz netleşmediği bildirildi.Ancak Libyalı yetkililer, devrik lider Muammer Kaddafi'nin cenazesinin önümüzdeki saatlerde hızlıca bilinmeyen bir yere gömüleceğini bildirdi.BBC'nin Trablus'taki muhabiri Caroline Hawley yetkililerin henüz nereye gömeceklerine karar vermediklerini anlattı.Muammer Kaddafi'nin İslami usullere göre defnedilmesi bekleniyor.Kaddafi'nin, Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerle Kaddafi birlikleri arasındaki çatışmaların arasında kaldığı ve başından aldığı yarayla öldüğü öne sürüldü.AP ajansının haberine göre Libya'daki yeni yönetim, Libya'nın "kurtuluşunun" da, yarın, direnişin başladığı Bingazi'de resmen ilan edileceğini bildiriyor.Bu arada Libya'da otuz gün içinde geçiş hükümetinin kurulması, kurulacak hükümetin demokratik seçimleri düzenlemesi, Ulusal Geçiş Konseyi'nin de Bingazi'den başkent Trablus'a taşınması bekleniyor.Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, ittifakın yürüttüğü askeri operasyonun Kaddafi'nin ölümüyle "tamamlanmış kabul edilebileceğini" belirtti.Ulusal Geçiş Konseyi'nin iki numaralı ismi olan Mahmud Cibril, Kaddafi'nin ölümüyle ilgili olarak başkent Trablus'ta basın toplantısı düzenledi.Cibril, "Uzun bir zamandır bu anı bekliyorduk. Muammer Kaddafi öldü." dedi.El Cezire televizyonunun yayımladığı bu görüntülerde Kaddafi'nin sürüklenirken sağ mı, ölü mü olduğu belirgin değil.Mahmud Cibril, adlî tıp incelemesi sonucunda, Kaddafi'nin yakalandıktan sonra arabayla götürülürken aldığı kurşun yarasından öldüğünün anlaşıldığını söyledi; "Araba hareket halindeyken, devrim güçleriyle Kaddafi güçlerininin ateşi arasında kaldı ve başından yara aldı. İncelemeyi yapan doktor, ateşin kimden geldiğini belirleyemedi" dedi.Daha önce bazı Konsey üyeleri, Kaddafi'nin kaçmaya çalışırken vurulduğunu anlatmışlardı.42 yıl iktidarda kalan 69 yaşındaki Kaddafi, Ağustos'ta devrilmişti.Ajanslara göre, Kaddafi, oğulları Mutassım ve Seyfülislam Kaddafi ile birlikte direniyordu.Televizyonda eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Mutassım Kaddafi'ye ait olduğu söylenen bir ceset gösterildi.Reuters muhabiri, Mutassım Kaddafi'nin Misrata'daki bir evde battaniyeye sarılı cesedinin başında fotoğraf çekmeye çalışan büyük bir kalabalığın toplandığını aktardı.Kaddafi'nin cesedi de Misrata'ya götürüldü.tıklayın Seyfülislam Kaddafi'nin akıbeti konusunda ise çelişkili bilgiler var. Geçici yönetimin adalet bakanı Muhammed el Alagi, Seyfülislam'ın ellerinde olduğunu ve bacağındaki yara nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü söyledi.Ama başka bir konsey yetkilisi, Seyfülislam Kaddafi'nin nerede olduğunu bilinmediğini açıkladı.Fransa Savunma Bakanı Gerard Longuet, Fransız savaş uçaklarının Sirte'den kaçmaya çalışan Kaddafi'nin konvoyunu durdurmak için uyarı ateşi açtığını belirtti. Fransız bakan daha sonra konseye bağlı silahlı güçlerin Kaddafi'yi yakaladığını kaydetti.Kaddafi'nin öldürüldüğü haberi ardından birçok kent ve kasabada halk sevinç gösterileri yaptı. Birçok kişi arabalarıyla sevinç turu atarken havaya ateş açtı. Başkent Trablus'ta kutlamalar sabaha kadar devam etti, kent merkezinde trafik kilitlendi.Üst düzey bir konsey yetkilisi Kaddafi'nin öldürülmesi ardından Libya genelinde çatışmaların tamamen durduğunu açıkladı.