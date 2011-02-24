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Dünya

BM, Kaddafi'nin kızını 'iyi niyet'likten aldı!

BM, Kaddafi'nin kızı Ayşe Kaddafi'nin, örgütün İyi Niyet Elçisi görevine son verdi.

24 Şubat 2011 02:00

T24 - Birleşmiş Milletler, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kızı Ayşe Kaddafi'nin, örgütün İyi Niyet Elçisi görevine son verdi. BM sözcüsü Martin Nesirky, Libya hükümetinin göstericilere karşı güç kullanması sonrası bu kararın alındığını söyledi. 

Ayşe Kaddafi

Ayşe Kaddafi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nca, örgütün ülkede yoksullukla mücadeleye yönelik hedeflerine varmasına yardımcı olması amacıyla, iyi niyet elçisi olarak atanmıştı.

Kaddafi, HIV-AIDS ve kadınlara karşı şiddet uygulanmasıyla mücadele gibi, Libya'da hassas bazı konularda da Birleşmiş Milletler'e yardımcı oluyordu. Hukukçu olan Ayşe Kaddafi, gönüllü olarak çalıştığı Birleşmiş Milletler'in diplomatik kimlik kartına sahip değildi.


'Niçin böyle bir karar aldılar, bilmiyorum'

Ayşe Kaddafi ise Libya Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in kararını duyduğunu ancak niçin bu tip bir karar alındığı hakkında fikri olmadığını söyledi.

Kaddafi, "Beni tanıyan tüm Libyalılar, Birleşmiş Milletler'le ya da Birleşmiş Milletlersiz, insanların mutluluğu ve refahı yolunda çalışma taahhüdünde bulunduğumu iyi bilir" dedi.

Ayşe Kaddafi'nin, babasının yönetimine karşı başlatılan isyan sonrası Malta'ya kaçmaya çalıştığı yönünde haberler vardı. Ancak Ayşe Kaddafi bu iddiaları yalanladı. Muammer Kaddafi'nin sekiz çocuğu var. Ayşe Kaddafi ise Muammer Kaddafi'nin tek kızı.


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