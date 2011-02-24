BM, Kaddafi'nin kızını 'iyi niyet'likten aldı!

T24

'Niçin böyle bir karar aldılar, bilmiyorum'

Ayşe Kaddafi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nca, örgütün ülkede yoksullukla mücadeleye yönelik hedeflerine varmasına yardımcı olması amacıyla, iyi niyet elçisi olarak atanmıştı.Kaddafi, HIV-AIDS ve kadınlara karşı şiddet uygulanmasıyla mücadele gibi, Libya'da hassas bazı konularda da Birleşmiş Milletler'e yardımcı oluyordu. Hukukçu olan Ayşe Kaddafi, gönüllü olarak çalıştığı Birleşmiş Milletler'in diplomatik kimlik kartına sahip değildi.Ayşe Kaddafi ise Libya Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in kararını duyduğunu ancak niçin bu tip bir karar alındığı hakkında fikri olmadığını söyledi.Kaddafi, "Beni tanıyan tüm Libyalılar, Birleşmiş Milletler'le ya da Birleşmiş Milletlersiz, insanların mutluluğu ve refahı yolunda çalışma taahhüdünde bulunduğumu iyi bilir" dedi.Ayşe Kaddafi'nin, babasının yönetimine karşı başlatılan isyan sonrası Malta'ya kaçmaya çalıştığı yönünde haberler vardı. Ancak Ayşe Kaddafi bu iddiaları yalanladı. Muammer Kaddafi'nin sekiz çocuğu var. Ayşe Kaddafi ise Muammer Kaddafi'nin tek kızı.