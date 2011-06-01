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Dünya

BM: Japonya tsunaminin nükleere zararını azımsadı

IAEA, Japonya'nın tsunaminin nükleer santrallere vereceği zararı azımsadığını bildirdi.

01 Haziran 2011 03:00

T24- Birleşmiş Milletler'e bağlı nükleer enerji kurumu IAEA, Japonya'nın tsunaminin nükleer santrallere vereceği zararı azımsadığını bildirdi.

Bu görüş, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Japonya'da Mart ayında yaşanan tsunami ve depremin tetiklediği nükleer krize ilişkin incelemede bulunan ekibinin hazırladığı raporda yer alıyor.

Raporda nükleer santrali tasarlayanların ve santral işletmecilerinin, tüm doğal felaketlere ve zararlara karşı risklere koruma sağlamaları gerektiği üzerinde duruldu.

Zararın yeterince ciddiye alınmadığı belirtilen raporda daha fazla hazırlık yapılması çağrısı yapıldı.

Rapor aynı zamanda nükleer sanayiinde bağımsız denetleyicilerin önemine vurgu yaptı.
Fukuşima nükleer santralinin soğutma sistemi, neredeyse üç ay önceki deprem ve tsunami felaketinde hasar görmüştü.

İşletmeci firma Tepco üç reaktörde muhtemelen erime meydana geldiğini doğrulamıştı.
Fukuşima nükleer tesisi halen radyasyon yaymaya devam ediyor.

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya, deprem ve tsunaminin yarattığı tahribat sonrası resesyona girmişti.

Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,9 küçülmüş, bu oran yıllık bazda yüzde 3,7 olmuştu.

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