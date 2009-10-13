BM, İsviçre'deki minare referandumdan endişeli

BM insan hakları komitesi, İsviçre'de minare inşaatlarının yasaklanması konusunda yapılacak referandumdan endişe duyuyor.

İsviçreli yetkilileri dinleyen komitenin bağımsız uzmanları, 29 kasımda yapılması planlanan referandumun, siyasi ve medeni haklarla ilgili uluslararası sözleşmeye uygun olup olmadığını sorguladı.

BM tarafından yapılan kısa açıklamaya göre uzmanlardan biri, seçmenin minarelerin yasaklanması yönünde oy kullanması için hazırlanan afişli kampanyanın hiç hoş olmadığını belirtti.

Afişlerin birinde, tesüttürlü bir kadın füzeleri çağrıştıracak şekilde çizilmiş minarelerle bezenmiş İsviçre bayrağının önünde resmediliyor.

Federal Irkçılıkla Mücadele Komisyonu da bu görüntünün "nefreti körükleyici" türden olduğuna hükmetmişti.

İsviçreli yetkililer, minare konusunda ikiye bölünmüş durumda bulunuyor. Bazı yerel yetkililer, kampanya afişlerini yasaklarken, bazıları ifade özgürlüğü adına afişlere ses çıkarmıyor.

Konuyu incelemeye devam edecek BM insan hakları komitesi, referandumla ilgili nihai kararını ekim ayı sonunda verecek.