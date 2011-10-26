T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM istedi, ABD kaldırmadı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

26 Ekim 2011 10:17

-BM istedi, ABD kaldırmadı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 26.10.2011 - BM Genel Kurulu, ABD'nin 49 yıldır Küba'ya uyguladığı ambargoyu kaldırmasını bir kez daha istedi. 193 üyeli BM Genel Kurulunda Küba tarafından hazırlanan karar tasarısı, 186 üye ülkenin ''evet'' oyu kullanmasıyla kabul edildi. Karar tasarısına sadece ABD ve İsrail ''hayır'' oyu verirken, Palau, Marşal Adaları ve Mikronezya çekimser oy kullandı. Kararda, ABD'nin Küba'ya karşı uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun kaldırılması talep edildi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, ABD'nin Küba'ya yönelik politikasında esnekliğe gitmediğini belirterek ABD'nin 49 yıldır ülkesine uyguladığı ambargonun 975 milyar dolarlık ekonomik zarara neden olduğunu belirtti. ABD temsilcisi Ronald Godard ise ABD'nin ülkelerle olan ikili ilişkilerinin ve Küba'ya uyguladığı ambargonun BM Genel Kurulunun konusu olmaması gerektiğini belirterek, ABD'nin Küba'da ''demokratik, insan haklarına ve özgürlüklere saygı duyan bir ortam görmeyi hedeflediğini'' söyledi. Godard Küba'ya uyguladıkları ambargonun gıda, ilaç gibi önemli malzemeleri kapsamadığını da belirtti. Küba, 1992 yılından bu yana, ABD ambargosunun kaldırılması istemiyle BM Genel Kuruluna başvuruyor, her defasında Genel Kurul tarafından kabul edilen karar tasarısının bağlayıcı niteliği bulunmuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24