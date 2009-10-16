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Dünya

BM İsrail'i Gazze'de suçlu buldu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'i Gazze'deki saldırılarından dolayı suçlu buldu.

16 Ekim 2009 03:00

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, hem İsrail hem de Filistinli Hamas örgütünü, Aralık-Ocak aylarındaki çatışmada savaş suçu işlemekle suçlayan Goldstone raporunu onayladı.




Goldstone raporu, aralarında pek çok sivilin bulunduğu 1400 civarında Filistinlinin ve 13 İsraillinin öldüğü son Gazze çatışmaları sırasında İsrail ve Hamas'ı uluslararası insani hukuk kurallarını ihlal etmekle suçluyor.

47 ülkenin üye olduğu Konsey'in özel oturumunda 25 üye, Güney Afrikalı hukukçu Richard Goldstone yönetimindeki BM heyetiyle işbirliği yapmayan İsrail'i eleştiren karar lehine oy verdi.

Oylamada 6 üye karar aleyhine oy verirken, 11 üye ise çekimser kaldı.

Hem İsrail hem de Hamas, Goldstone raporundaki suçlamaları reddetmişti. Raporda, İsrail ve Filistin'in suçlamalarla ilgili soruşturma açmaya yanaşmaması durumunda, BM Güvenlik Konseyi'nin konuyu Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne göndermesi için çağrıda bulunuluyor.

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