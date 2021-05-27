BM İsrail ve Filistin'deki 'sistematik ayrımcılık' tartışmalarını görüşüyor

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler'in ana insan hakları kurumu bir araya gelip İsrail ve Filistin'deki Filistinlilere yönelik ''sistematik ayrımcılık ve baskı'' konusunu görüşmeye başladı.

Görüşmelerde yetkililer Gazze'de yaşanan şiddetin temel nedenlerinin ne olduğu tespit etmeye çalışacak.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin önünde Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelerin talebiyle hazırlanan taslak tasarı bölgede yapıldığı iddia edilen hak ihlallerinin daha önce görülmemiş seviyede incelenmesini talep ediyor.

Açılış konuşmasında BM İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıların orantısız olduğu tespit edilirse bunun savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi. Bachelet aynı zamanda Hamas'ı ayrım yapmadan İsrail'e roket atmakla suçladı.

The Guardian, tasarıda sadece Gazze'deki değil Batı Şeria'daki ihlalleri de inceleyecek bir komisyonun kurulmasının talep edildiğini bildirdi.