-BM: İSRAİL SORUŞTURMA SÜRECİNİ HIZLANDIRSIN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 06.10.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Gazze'ye yardım götüren filoya saldırı hakkında, "İsrail'in iç soruşturma sürecini hızlandırıp ara raporunu BM Soruşturma Komisyonu'na en kısa zamanda sunmasını istediğini" belirtti. Ban, BM'de düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bir soru üzerine yaptığı açıklamada, İsrail'in ara raporunu BM Soruşturma Komisyonu'na en kısa zamanda sunmasının, Komisyonun, Türkiye'nin ve İsrail'in soruşturma raporlarını gözden geçirip sonunda kendi kararına varmasına imkan vereceğini hatırlattı. BM Genel Sekreteri Ban, bu sabah görüştüğü İsrail muhalefet lideri Tzipi Livni ile daha önce görüştüğü İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'ya bu konudaki görüşlerini aktardığını söyledi. Türkiye, BM Soruşturma Komisyonu'na kendi ara raporunu eylül ayı başında sunmuştu. İsrail ise hala raporunu Komisyona vermedi. BM kulislerinde İsrail'in raporunu 15 Kasım civarında Komisyona sunmasının beklendiği konuşuluyor.