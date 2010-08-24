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Dünya

BM: İSRAİL İŞBİRLİĞİ YAPMIYOR  CENEVRE (A.A)

24 Ağustos 2010 14:53

-BM: İSRAİL İŞBİRLİĞİ YAPMIYOR  CENEVRE (A.A) - 24.08.2010 - Gazze'ye yardım götüren "Mavi Marmara" gemisine düzenlenen baskınla ilgili BM İnsan Hakları Konseyi'nin yürüttüğü soruşturmada İsrail'in, "işbirliği göstermediği" bildirildi.  Baskınla ilgili yürütülen uluslararası soruşturma ekibine eşlik etmek üzere atanan BM yetkilisi Juan Carlos Monge, Türkiye ve Ürdün'den hükümet görevlileri ve görgü tanıklarıyla görüştüğünü ancak İsrail'in soruşturma ekibine davet göndermediğini söyledi.  Ekibin, baskınla ilgili soruşturma raporunu, BM İnsan Hakları Konseyi'ne 27 Eylülde sunulması bekleniyor.  "Mavi Marmara" baskınıyla ilgili, Yeni Zelanda eski Başbakanı Geoffrey Palmer ve Kolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin üyesi olduğu bir başka BM paneli daha bulunuyor. 

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