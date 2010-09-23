-BM: İSRAİL HUKUKU İHLAL ETTİ CENEVRE (A.A) - 22.09.2010 - BM uzmanları, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yardım konvoyuna baskında ve sonrasında "uluslararası insan hakları yasası" da dahil uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi. BM İnsan Hakları Konseyinin bilirkişi heyeti, İsrail'in, insani krizin yaşandığı bir dönemde Filistin toprağına deniz ablukası uygulamasının "yasa dışı" olduğunu belirtti. Üç uzmandan oluşan heyet, İsrail'in yardım filosuna verdiği askeri karşılığın "orantısız" ve "kabul edilemez gaddarlık düzeyinde" olduğunu kaydetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım götüren filodan Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskında 9 Türk hayatını kaybetmişti.