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Deutsche Welle

BM: İsrail Güvenlik Konseyi’nin kararına uymuyor

Birleşmiş Milletler, İsrail’in Güvenlik Konseyi’nin işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim yerleri inşa etmesine son vermesini öngören tasarıyı dikkate almadığını açıkladı.

25 Mart 2017 19:16

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim yerleri inşa etmesine son vermesini öngören karar tasarısının uygulanmasına yönelik ilk raporu açıkladı. Mladenov yaptığı açıklamada İsrail'in "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim yerleri kurmaya devam etme yönünde açık bir girişim içinde olduğuna" işaret etti.

İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'nin kararını dikkate almayarak yerleşim yerlerinin inşasına devam etmesini kınayan Mladenov, bu girişimin uluslararası hukukun açıkça ihlal edilmesi anlamına geldiğini söyledi. İsrail'in bu eyleminin barışın önündeki en büyük engellerden biri olduğunun altını çizen Mladenov, Filistin'i de şiddet eylemlerinden dolayı eleştirdi.

ABD çekimser kalmıştı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 2016 yılının Aralık ayında 1979'dan bu yana ilk kez İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşa etmesine son vermesini öngören bir karar tasarısı kabul edilmişti. Bunda,15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde 14 ülke karar tasarısı lehine oy kullanmasının yanısıra ABD'nin bu kez tasarıyı veto etmeyip çekimser kalması etkili olmuştu. Kararı sert bir biçimde eleştiren İsrail yönetimi de ABD'den tasarının veto edilmesini talep etmişti. Ancak İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri inşa etmesine eleştirel yaklaşan Obama yönetimi, İsrail'in beklentilerini boşa çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise o dönem ABD'nin tasarıyı veto etmemesini sert biçimde eleştirmiş ve göreve geldikten sonra da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya tam destek sözü vermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AP, SÖ/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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