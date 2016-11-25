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BM işkence raportörü Türkiye’ye geliyor

"Türk hükümetiyle ilişki kurmayı dört gözle bekliyorum"

25 Kasım 2016 01:27

Birleşmiş Milletler’in (BM) düşünce ve ifade özgürlüğü özel raportöründen sonra, işkence konusundaki özel raportörü Nils Melzer de, 27 Kasım’da Türkiye’de incelemelerde bulunacağını duyurdu. 

DİHABER’in haberine göre, BM’nin işkence konusundaki özel raportörü Nils Melzer, 27 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında
Türkiye’de bazı incelemelerde bulunmak üzere geleceğini yazılı bir açıklamayla duyurdu. Polis merkezlerini ve hapishaneleri ziyaret etmeyi planladığını ifade eden Melzer, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle Temmuz’daki darbe girişiminin ardından; hukukun üstünlüğü, hesap verme sorumluluğunu teşvik, kurbanların tazminat hakkını yerine getirme konularında Türk hükümetiyle ilişki kurmayı dört gözle bekliyorum.”

Önceki BM'nin işkence konusundaki özel raportörü Juan Mendez, Ekim ayında Türkiye’yi ziyaret edecekti. Ancak Ankara'nın bu ziyareti Cizre’deki bodrumlardan dolayı ertelediği söylenmişti. Mendez’in görev süresi 31 Ekim’de bitince, kasım başında yerine geçen İsviçreli Nils Melzer Türkiye’yi ziyaret edecek.

Öte yandan geçen hafta Türkiye'de bir dizi temasta bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, Avrupa'nın ileriki süreçte Türkiye'ye karşı "endişe duymanın" ötesine geçebileceğini söylemişti. 

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