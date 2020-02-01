BM işkence özel raportörü: Assange, ABD'ye iade edilirse adil yargılanmayacak

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Birleşmiş Milletler işkence özel raportörü Nils Melzer, Britanya'da tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucu genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda adil bir şekilde yargılanmayacağını söyledi.

Republik dergisine konuşan Melzer, "İade edilirse dava hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bir şekilde yürümeyecek. Assange iade edilmesi durumunda ABD'nin Alexandria'daki kötü şöhretli 'Casusluk Mahkemesi'nde yargılanacak. ABD bütün ulusal güvenlik davalarını burada gerçekleştiriyor" dedi.

Mahkemenin yerinin Alexandria olmasının bir tesadüf olmadığını söyleyen Melzer, davada kararı jurinin vereceğini vurgulayarak Alexandria'da yaşayanların yüzde 85'inin ulusal güvenlik kurumlarında çalıştığına dikkati çekti. BM raportörü, "Böyle bir jurinin karşısında ulusal güvenliğe zarar vermekten yargılandığınızda sonuç dava başlamadan belli oluyor. Davalara hep aynı hakim bakıyor ve duruşmalar kapalı kapılar arkasında yapılıyor" diye konuştu.

Melzer, "Buna benzer bir davada orada aklanan olmadı" dedi.

Muhabirin, "Yani Assange ABD'de adil bir şekilde yargılanmayacak mı demeye çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Melzer, "Hiç şüphem yok" dedi.