BM: IŞİD, Felluce'de sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

Birleşmiş Milletler, IŞİD'in Irak'ın Felluce kentinde sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını bildirdi.

BM Irak İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, güvenilir kaynaklardan, örgütün aralarında kadınların ve çocukların da olduğu sivilleri kent merkezine götürdüğü yolunda haberler aldıklarını açıkladı.

Lise Grande, bulundukları yerlerden ayrılmalarına izin verilmeyen 300-400 Iraklı ailenin büyük tehlike altında olduğuna dikkat çekti.

Felluce'de çatışmanın ortasında kalan yaklaşık 50 bin sivile yardım ulaştırılamıyor.

Kentten kaçmayı başarabilenlere yardım eden kuruluşlardan Norveç Mülteci Konseyi'nin genel sekreteri Jan Egeland, Felluce'de bir insani felaketle karşı karşıya olduklarını söyledi.

IŞİD'den karşı saldırı

Irak ordusu geçen hafta Felluce’yi IŞİD'den geri almak için büyük bir operasyon başlatmıştı.

Ancak IŞİD'in dünkü karşı saldırısının ardından Felluce'nin güneyindeki mahallelerde operasyona ara verilmişti.

Iraklı yetkililer karşı saldırıyı püskürttüklerini ancak kayıp verdiklerini açıklamıştı.

Anbar eyaletindeki Felluce şehri Ramadi ile başkent Bağdat arasında yer alıyor.

Felluce, Musul'la birlikte Irak'ta IŞİD'in kontrolündeki iki büyük kentten biri.

Kent, Irak ordusunun son operasyonu öncesi de 9 ay boyunca kuşatma altındaydı.