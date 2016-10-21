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Dünya

BM: IŞİD 550 aileyi kalkan olarak kullanıyor

IŞİD'in Samalia bölgesinde 200 aileyi ve Najafia köyünde 350 aileyi Musul'a göndermeye zorladığı belirtildi

21 Ekim 2016 23:20

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin IŞİD'in Musul’da yüzlerce aileyi kalkan olarak kullandığı bilgisini verdi.

Zeys Raad El Hüseyin yazılı olarak yaptığı açıklamada, IŞİD'in Musul'da sivilleri kalkan olarak kullandığını belirterek, bu durumun büyük bir faciaya sebep olabileceğini bu yüzden endişe duyduğunu ifade etti.

Hüseyin ayrıca IŞİD'in Samalia bölgesinde 200 aileyi ve Najafia köyünde 350 aileyi Musul'a göndermeye zorladığını, Musul'un dışında bulunan bir köyde de 40 sivili vurarak öldürdüğünü belirtti.

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