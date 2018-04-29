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Dünya
BBC Türkçe

BM: IŞİD 100 binden fazla sivili canlı kalkan olarak tutuyor olabilir

Musul'un IŞİD'den geri alınması için Ekim ayında başlatılan devam ederken, Birleşmiş Milletler yetkilileri 100 binden fazla sivilin canlı kalkan olarak kullanılmak üzere tutuluyor olabileceğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler (BM), Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Irak'ın Musul kentinde 100 binden fazla sivili canlı kalkan olarak kullanmak için tutuyor olabileceğini açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Irak'taki temsilcisi Bruno Geddo, IŞİD'in Musul'un dışında yakaladığı sivilleri, savaşın sürdüğü eski kent bölgesine gitmeye zorladıklarını söyledi.

Cenevre'de gazetecilere konuşan Geddo, "100 binden fazla sivil hâlâ eski kentte tutuluyor olabilir" dedi.

Irak güvenlik güçleri, Ekim ayında Musul'u IŞİD'den almak için ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve askeri danışmanların desteğiyle bir operasyon başlatmıştı.

IŞİD'in şu an eski kentin ufak bir bölümünde kıstırıldığı belirtiliyor, ancak arada kalan sivillerin güvenliğine yönelik endişeler var.

Uluslararası Yardım Kuruluşları'na göre, Ekim ayından beri binlerce sivil ve asker hayatını kaybetti.

Irak yetkililerine göre, 50 binden fazla sivil de yerinden oldu.

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