BM İran'a yaptırım konusunda uzlaştı

T24- Birleşmiş Milletler daimi üyeleri nükleer enerji üretimi için uranyum zenginleştirmesi projesinde ısrar eden İran'a yaptırım konusunda anlaştı.

Uluslararası haber ajansı Reuters, BM'ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, BM Daimi üyelerinin İran'ın nükleer programı nedeniyle bu ülkeye yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu.

İstanbul’da devam eden Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA) zirvesi baş döndürücü diplomatik temaslara sahne oldu.

Bir yandan İsrail’in yardım filosuna yaptığı operasyonun yankıları sürerken, diğer yandan da Türkiye hem birçok önemli anlaşmaya imza atıyor hem de İran’ın nükleer programından kaynaklanan sorunun çözümü için çabalarını sürdürüyordu.

Çırağan Sarayı’ndaki zirvenin ikinci gününde İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in de gelmesiyle, Tahran’ın kriz yaratan nükleer programı kulislerde en çok konuşulan konu oldu.

Çünkü, Putin bu sabah Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı ortak basın toplantısında, gün içerisinde İran lideri Ahmedinejad’la görüşebileceğini söyledi.

Zirve kapsamında gerçekleşecek olası bir görüşmede İran’ın nükleer programının da gündeme geleceğini ifade eden Putin, BM Güvenlik Konseyi'nden bu hafta içinde çıkması beklenen yaptırım kararı üzerinde de "pratikte anlaşma" sağlandığını belirtti.

AHMEDİNEJAD: MASADAN KALKARIZ

İstanbul Ceylan Otelde bir basın toplantısı düzenleyen Ahmedinejad ise Türkiye ve Brezilya aracılığıyla imzalanan uranyum takas anlaşmasının ABD için bir fırsat olduğunu, bu fırsatın tekrar etmeyeceğini söyledi.

Ahmedinejad. BM’den İran’a karşı yeni yaptırım kararının çıkması halinde de artık sorunun çözümü için masaya oturmayacaklarını belirtti.

Türkiye ise hem Batı’ya hem de İran’a itidalli hareket etmeleri yönünde çağrısını yineliyor.

YAPTIRIM PAKETİNİN İÇERİĞİ NET DEĞİL

BM Güvenlik Konseyi’nden bu hafta içinde İran’a yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören bir kararın çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yaptırım paketinin içeriği henüz netlik kazanmadı.

Zira Rusya Başbakanı Putin de bugünkü basın toplantısında, “Alınacak yaptırım kararının aşırı olmaması ve hem İranlı lideri hem de İran halkını zor duruma düşürmemesi gerektiğini” ifade etti.