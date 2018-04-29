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BBC Türkçe

BM: İran, BBC Farsça Servisi çalışanlarına yönelik kovuşturmalara son verilmeli

BM'nin iki insan hakları uzmanı, İran'a BBC Farsça personeline ve katkıcılarına yönelik kamu ve cezai hukuk kovuşturmalarının durdurulması çağrısı yaptı ve çalışanların ülkedeki ailelerinin tacize son verilmesi gerektiğini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler'in (BM) iki insan hakları uzmanı İran'a, BBC Farsça Servisi personeline yönelik kovuşturmalara son verilmesi çağrısı yaptı.

BM İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye ve İran'da insan haklarıyla ilgili özel rapörtör Esma Cihangir'in ortak açıklamasında, "İran makamları, BBC'yle herhangi bir bağı suç olarak kabul ediyor gibi görünüyor. BBC Farsça personelinin ailelerinin de hedef alındığına dair haberler konusunda kaygılıyız" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca "İran makamlarını, BBC Farsça personeline ve ailelerine yönelik tüm hukuki kovuşturmalara son vermeye çağırıyoruz. BBC'yle bağlantılı olsa da olmasa da, bağımsız gazeteciliğe karşı baskıcı yasalara başvurulması da son bulmalı" denildi.

İran 2010'da BBC Farsça Servisi'ni "ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı hareket ettiği" gerekçesiyle yasaklamıştı.

Ağustos ayında da İran'ın başkenti Tahran'da bir mahkeme, BBC Farsça Servisi'nin 153 eski ve yeni çalışanına mali işlem yasağı getirmişti.

Kararın, "İran ve ülke dışında ulusal çıkarlara aykırı faaliyetlerde bulunma" iddiasıyla yürütülen bir soruşturmayla ilgili olduğu belirtilmişti.

BBC'nin Farsça yayınları radyodan 1940, internetten ise 2001 yılından bu yana sürüyor. BBC Farsça Servisi, 2009 yılında televizyon yayınlarına da başlamıştı.

Servis İran'ın yanı sıra Afganistan, Özbekistan ve Tacikistan başta olmak üzere ülke dışında Farsça konuşan kitlelere de hitap ediyor.

İran, BBC Farsça Servisi'nin bazı çalışanlarının mal varlıklarını dondurdu
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