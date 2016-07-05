BM: İnternet erişimini engellemek insan hakkı ihlalidir



BM İnsan Hakları Konseyi, internet erişimini engelleyen ve internette sansür uygulayan ülkeleri kınadı, bu engellemeleri 'insan hakkı ihlali' diye tanımladı. Konsey, insanların normal yaşamlarındaki haklarının, internette de geçerli olduğuna dikkat çekti.

BM İnsan Hakları Konseyi'nde karara karşı çıkan ülkeler, Rusya, Çin, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Hindistan da eleştirildi. BM, dünya nüfusunun yarısının internette sansür uygulayan ülkelerde yaşadıklarına dikkat çekti. Kararda, olumsuz bildirimlere karşı 'korunma' sağlanmasından, dış dünyaya yönelik haber paylaşımının engellenmesinden ya da bir ülkedeki vatandaşları dış dünyadaki bilgi ve haberlerden 'koruma' amaçlı yapılan tüm erişim yasaklarını 'insan hakkı ihlali' olarak tanımladı.

"İnternette de aynı haklar geçerli"

Hemen her ülkede internette güvenlik kaygıları söz konusu. Ancak BM, insanların normal yaşamlarındaki tüm insan haklarının internette de geçerli olduğunu belirtti. BM, internetin bir insan hakkı olduğuna ve bu insan hakkının korunması gerektiğine dikkat çekti. BM kararının hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak kararla, eleştirilerin odağındaki ülkeler üzerindeki baskının artırılması hedefleniyor.