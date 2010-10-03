-BM İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ GÖRMEZDEN GELMİŞ NEW YORK (A.A) - 02.10.2010 - BM'nin, Afganistan'da Nisan 1978 ile Aralık 2001 arasında yapılan insan hakları ihlallerini "bilinçli olarak görmezden geldiği" ileri sürüldü. İsviçre'nin "Le Temps" gazetesine göre BM, Afganistan'da Nisan 1978 ile Aralık 2001 arasında işlenen insan hakları suçlarını bildiren raporu hasır altı etti. Raporda, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali sırasında Sovyet askerleri, daha sonra silahlı aşırı dinci Afgan grupları ve ABD askeri müdahalesi sırasında ABD askerleri, Afganistan'da 1978-2001 yılları arasında yapılan "kitlesel insan hakları ihlallerinden" sorumlu tutuluyor. 300 sayfalık raporun bir kopyasını ele geçiren "Le Temps" gazetesine göre, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği için hazırlanan raporu, BM yetkilileri "siyasi nedenlerden" dolayı hasır altı etti. Rapor, Sovyet askerlerinin, Afgan komünist liderlerinin, mücahit gruplarının, aşırı dinci silahlı grupların, ABD askerlerinin; işkence, yağma, toplu tecavüz, keyfi tutuklama ve infaz, çocukları askere alma gibi suçlar işlediklerini ortaya koyuyor. Gazetenin sorularını cevaplayan ve raporu kaleme alan üç kişiden biri olan Amerikalı Barnett Rubin, raporun, Aralık 2001'den beri Afganistan'ı yöneten Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin isteği üzerine yayımlanmadığını öne sürdü. Rubin, "Çünkü raporun suçladığı kişilerin bazıları mevcut Afgan hükümetinde yer alıyor" dedi. Rubin, "Karzai isteğini, Temmuz 2004 ile Temmuz 2008 arasında BM İnsan Hakları Yüksek komiseri Louise Arbour'a iletmişti" dedi. Arbour'un "Le Temps" gazetesinin sorularını yanıtlamadığı belirtiliyor.