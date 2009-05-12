BM İnsan Hakları Konseyi'ne yeni üyeler geldi

BM Genel Kurulu'nda bugün yapılan oylamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 3 yıllığına görev yapacak yeni üyeleri belli oldu.



192 üyeli Genel Kurul'da yapılan gizli oylamada, seçimlere bu yıl ilk kez katılan ABD'de 167 oy alarak seçildi.



Merkezi Cenevre'de bulunan, toplam 47 üyesi olan Konsey'e Afrika grubundan Kamerun, Cibuti, Morityus, Nijerya ve Senegal, Asya grubundan Bangladeş, Çin, Ürdün, Kırgızistan ve Suudi Arabistan, Doğu Avrupa grubundan Rusya ve Macaristan, Latin Amerika grubundan Küba, Meksika ve Uruguay, Batı Avrupa ve diğerleri grubundan da Belçika, Norveç ve ABD seçildi.



Gizli yapılan oylamada, Afrika ülkeleri grubundan 5, Asya ülkeleri grubundan 5, Doğu Avrupa ülkeleri grubundan 2, Latin Amerika grubundan 3 ve Batı Avrupa grubundan 3 ülke olmak üzere, 20 aday ülkeden toplam 18 ülke seçilmiş oldu. 20 ülke arasındaki Azerbaycan ve Kenya ise seçilemedi.



Afrika grubunda en fazla oyu Senegal alırken (165) aynı grupta bulunan Kenya en az oyu aldığı için seçilmedi. Asya ülkelerinden en fazla oyu Ürdün (178) ve Kırgızistan (174) aldılar. Doğu Avrupa grubunda yarışan Rusya 146 oy, Macaristan 131 oy alıp Konsey'e seçilirken, Azerbaycan ancak 89 oy alabildi ve Konsey'e seçilemedi.



Latin Amerika grubunda en fazla oyu Meksika (175 oy) alırken, Uruguay 171 oy ve Küba da 163 oy aldı.



"Batı Avrupa ve diğerleri" grubunda ise Norveç 179 oy, Belçika 177 oy ve ABD ise 167 oy alarak Konsey'e 3 yıllığına seçilmiş oldular.



Oylamanın ardından gazetecilere açıklama yapan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, ABD'nin insan haklarına ve demokrasiye büyük önem verdiğini ve bundan böyle BM İnsan Hakları Konseyi içinde çalışarak "Konsey'in reform edilmesi ve kuruluşundaki amaçlar doğrultusunda görev yapması için" çaba sarf edeceklerini belirtti.



İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunduğu gerekçesiyle ABD'nin eski yönetimi tarafından sürekli eleştirilen ve esas olarak BM ülkelerindeki insan hakları uygulamalarını izleyen Konsey'e, Başkan Barack Obama yönetimi, katılma kararı almıştı.



BM İnsan Hakları Konseyi 2006 yılında İnsan Hakları Komisyonu'nun yerine kurulmuştu.

