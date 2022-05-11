BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılan Rusya'nın yerini Çek Cumhuriyeti alacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, salı günü, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılan Rusya'nın yerine Çek Cumhuriyeti'ni seçti.

Oylamada, Çek Cumhuriyeti 157 oyla seçilirken, 23 ülke çekimser kaldı.

Rusya, üç yıllık İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin ikinci yılına girmişti. Yasal olarak bağlayıcı kararlar alamayan konseyde bu süreyi tamamlayacak olan Çek Cumhuriyeti'nin kararları siyasi bir ağırlık taşıyacak ve soruşturmalara izin verebilecek.

Bir yetkilinin pazartesi günü yaptığı açıklamada; Kiev'in, Mariupol'daki toplu ölüm raporları da dahil olmak üzere, buradaki durumun gözden geçirilmesi çağrısında bulunmasının ardından İnsan Hakları Konseyi'nin perşembe günü Ukrayna'da özel bir toplantı düzenleyeceği söylendi.

ABD, Rusya'nın 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı Ukrayna işgalinin ardından Rusya'nın, İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması yönündeki baskılara öncülük etti.