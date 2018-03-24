T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM İnsan Hakları Konseyi, Ermenistan'ın sunduğu ‘soykırımları önleme' tasarısını kabul etti

Kabul edilen tasarıda soykırım emareleri ve sebeplerinin ifşa edilmesine özel bir dikkat gösteriliyor

24 Mart 2018 03:01

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, inisiyatifleri sonucu hazırlanan ‘soykırımı önleme’ tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edildiğini belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “BM İnsan Hakları Konseyi, Cenevre’deki 37. oturumunda, Ermenistan’ın inisiyatifiyle hazırlanan ‘soykırımları önleme’ (Prevention of genocide) tasarısını oybirliğiyle kabul etti. İnsan Hakları Konseyi’nin tüm bölgesel gruplarını temsil eden yaklaşık 60 ülke Ermenistan’a katılarak tasarıya imzasını attı. Tasarı, 2 hafta daha imzaya açık olacak” dendi.

Tasarıda soykırım emareleri ve sebeplerinin ifşa edilmesine özel bir dikkat gösteriliyor. Ayrıca BM Genel Sekreteri’nin, üye ülkelerden aldığı bilgi temelinde soykırım konusunun eğitim tedrisatında yer alması ve sözleşmenin aydınlatılmasına yönelik bir rapor hazırlaması öngörülüyor.

ETİKETLER

ermenistanbm insan hakları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24