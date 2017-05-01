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BBC Türkçe

BM İnsan Hakları Komiseri: Gözaltı, ihraç ve OHAL'in uzatılmasından kaygılıyız

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Zeid Raad El Hüseyin, 'Türkiye'de terörle mücadelenin insan hakları pahasına yapılmaması gerektiğini' söyledi.

01 Mayıs 2017 16:29

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin, Türkiye'de toplu gözaltılar, kamudaki ihraçlar ve olağanüstü halin (OHAL) sürekli olarak uzatılmasından derin kaygı duyduklarını söyledi.

Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Hüseyin, terörle mücadelenin insan hakları pahasına yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Hüseyin, "Bu ihraç ve gözaltıların kanuni süreçlere ilişkin standartları karşılıyor olması çok muhtemel değil" dedi.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, Nisan ayı ortasında üçüncü kez üç ay daha uzatılmıştı.

OHAL döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle şu ana kadar 150 bine yakın kamu görevlisi görevinden uzaklaştırıldı ve ihraç edildi.

Hükümet tarafından darbe girişimini planlamakla suçlanan Fethullah Gülen Cemaati ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle 40 bin kişi tutuklu bulunuyor. Son olarak, Cemaat'in emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 1.000'den fazla kişi gözaltına alınırken, 9 binden fazla polisin de emniyetle ilişiği kesildi.

BM İnsan Hakları Komiseri, basın toplantısında ayrıca Türkiye'deki tutuklu gazetecilere de değindi.

Hüseyin, "Türkiye'de gazetecilik suç değil. Bu, hükümetin çok ciddi bir şekilde dikkate alması gereken bir konu" dedi.

Basın özgürlüğü, uluslararası kuruluşların Türkiye'yi en çok eleştirdiği konular arasında yer alıyor.

Sivil toplum kuruluşları, Türkiye'de 100'den fazla gazetecinin tutuklu olduğunu söylüyor.

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