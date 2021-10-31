BM İklim Zirvesi COP26 başladı

BM İklim Zirvesi İskoçya'nın Glasgow kentinde başladı. İki hafta sürecek zirvede dünya liderleri dünyanın ortak sorunu olan küresel ısınma konusundaki vizyonlarını paylaşacak.

Fosil yakıtlardan vazgeçmeleri ve küresel ısınmayı dengelemeleri gibi konularda dünya liderlerine baskı görevi üstlenmesi beklenen, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği Dünya İklim Zirvesi (COP26) İskoçya’nın Glasgow kentinde başladı.

Liderlerin ve diplomatların iklimdeki tehlikeli değişikliği yavaşlatmak için anlaşmaları müzakere ettiği platform olma özelliğini taşıyan ve geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen zirve, 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor.

İki yüze yakın ülkenin liderleri 2015 yılında imzalana Paris İklim Anlaşması'ndan bu yana çözümsüz kalan sorunlara eğilecek.

Devlet ve hükümet başkanları, 2015 yılında küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak, ideal olarak 1,5 derecenin üzerine çıkmamasını sağlamak için Paris Anlaşması'nı imzalamıştı.

Anlaşmanın bağlayıcı olmaması nedeniyle imzacı devletler, belirlenen hedeflere ters düşecek oranlarda fosil yakıtları kullanmaya ve ağaçları kesmeye devam ediyor. Ayrıca içinde bulunduğumuz 10 yılda gezegenin ortalama sıcaklığı, geçen on yılda kayıtlara geçen en yüksek sıcaklığın şimdiden üstüne çıkmış durumda.

"Hedefe ulaşma şansı azalıyor"

Bilim insanları Paris Anlaşması'ndaki hedeflere ulaşılabilmesi şansının giderek azaladığını söylüyor. Dünya halihazırda sanayileşme öncesindeki döneme kıyasla 1,1 dereceden fazla ısınmış durumda ve küresel ısının 2100 yılında 2,7 derece artmasından kaygı duyuluyor.

Bu tür bir küresel ısınmadan ortaya çıkacak enerjinin buzulların büyük kısmını eritebileceği deniz seviyesinin yükselmesine neden olacağı ve aşırı hava olaylarının artmasına yol açabileceği tahmin ediliyor.

Glasgow'daki zirvede ele alınacak konular on yıllardır gündemde bulunuyor. Eyleme geçme konusundaki yavaşlık birçok çevreci ve aktivisti öfkedendiriyor ve bu nedenle Glasgow'da protestolar bekleniyor.

Ancak iklim değişikliğinin etkilerinin hem zengin hem de yoksul ülkelerde görülmesiyle birlikte uzmanlar, bu yıl düzenlenecek zirvenin bir dönüm noktası olmasını bekliyor.

Dünya liderlerinin Glasgow'da toplanması beklenirken, zirvenin açılış gününde prosedürle ilgili konulara odaklanılıyor.

Konferansa başkanlık eden Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt, görüşmelerin açılışında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi.

İngiltere tahtının varisi Prensi Charles’ın Pazartesi günü Glasgow'da COP26’ya katılmak için gelen liderleri karşılaması bekleniyor.

AP/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe