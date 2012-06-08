BM: İHA saldırıları uluslararası hukuka uygun mu?

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları temsilcisi Navi Pillay, ABD’nin Pakistan'daki insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ciddi yasal sorunlar barındırdığını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Pakistan’da araştırma için bulunan Pillay yaptığı açıklamada, ABD’nin terörle mücadele operasyonlarında giderek daha merkezi bir rol alan İHA saldırılarının yasallığının tartışmalı olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Pakistan, Orta Doğu

ABD yetkilileri hafta başında El Kaide lideri Ebu Yahya el Libi’nin öldürülmesinin ardından İHA politikasını savunan bir açıklama yapmıştı.

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, ABD’nin “kendini korumaya devam edeceğini” söylemişti.

Salı günü Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD büyükelçi yardımcısını çağırarak son saldırılar konusunda tepkilerini dile getirdi.

Pillay, “İHA saldırılarının uluslararası hukuka, özellikle ayırt etme ve orantılılık ilkelerine uygunluğu oldukça tartışmalı" dedi.

Pillay, ayrıca, ordu emir komuta zincirinin dışında yapılan İHA saldırılarında uluslararası hukukun ihlal edilmesi durumunda sorumluların açığa çıkarılmasının da güç olduğunu sözlerine ekledi.

Pillay, İHA saldırılarının “sivil ve askeri denetimin dışında" yapılması ile ilgili kaygılarını dile getirdi.

Heron politikası tartışmalı

Pillay, Pakistan hükümetini, BM Yargısız İnfaz Temsilcisi’ni bazı olayları araştırması için ülkeye davet etmeye çağırdı.

ABD, Yemen, Somali ve Afganistan’daki askeri operasyonlarda da İHA kullanıyor.

Muhabirlerimiz, İHA saldırılarının, hedef dışında bölgede bulunan masum insanların da öldürülmesi nedeniyle, çok tartışmalı olduğunu belirtiyor.

ABD ve Pakistan arasındaki ilişkiler İHA saldırıları nedeniyle giderek kötüleşiyor.

BBC’nin savunma muhabiri Jonathan Marcus’a göre, Pakistan’daki İHA saldırılarının sorunlu taraflarından biri, saldırıların silahlı çatışmalar konusunda uluslararası hukuka uymakla yükümlü ABD ordusu tarafından değil, operasyonları şeffaf olmayan Merkezi İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılması.

Marcus, ayrıca, "Pakistan, Afganistan gibi çatışma bölgesi olmadığı için, ülkedeki operasyonların yasallığı tartışmalı" dedi.