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Dünya

BM: İdlib'teki saldırı savaş suçu teşkil edebilir

BM, öğrenci ve öğretmenlerin öldürüldüğü hava saldırısını henüz değerlendirmeye almadı

28 Ekim 2016 14:12

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'deki İdlib'de 22 öğrenci ile 6 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi. ABD saldırıyla ilgili Rusya ve Suriye rejimini işaret ederken iki ülke de hava saldırısının kendileri tarafından düzenlenmediğini söyledi.

Habertürk'te yer alşan habere göre, BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Ban Ki-mun'un saldırı nedeniyle "Dehşete düştüğü" belirtilerek saldırının kasıtlı olması halinde bunun savaş suçu sayılacağı vurgulandı.

Genel Sekreter Ban'ın, bu ve Suriye'deki benzer saldırılara ilişkin hızlı ve tarafsız soruşturma yapılması çağrısı yaptığı kaydedilen açıklamada, "Bu korkunç saldırıların tüm uluslararası tepkilere rağmen devam etmesinin en büyük nedeni faillerinin hesap verme korkusu yaşamamalarıdır" ifadeleri kullanıldı.

İdlib'de yerleşim yerlerine dün yapılan hava saldırıları sonucu çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. UNICEF, Has beldesindeki okulun isabet alması sonucu 22 öğrenci ile 6 öğretmenin hayatını kaybettiğini ve bunun Suriye iç savaşındaki en kanlı okul saldırısı olduğunu duyurmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilerin "Soruşturma çağrısının muhatabını" sormaları üzerine, "Öncelikli sorumluluk Suriye hükümetinindir ancak biz her türlü tarafsız ve hızlı soruşturmayı destekleriz." dedi.

Dujarric, BM'nin bu konuda bir soruşturma komisyonu oluşturma planının olup olmadığının sorulması üzerine de henüz bu yönde bir karar olmadığını ancak ilerleyen günlerde konunun değerlendirileceğini belirtti.

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