BM: İdlib kan gölüne dönebilir, Erdoğan ve Putin çözüm bulmalı

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Rusya'nın bugün 22 günü ardından hava harekâtı düzenlediği Suriye'nin İdlib kentinin "kan gölüne" dönebileceği uyarısında bulundu. Mistura, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İdlib'e çözüm bulması için çağrıda bulundu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde konuşan de Mistura, bölgedeki çatışmanın Suriye'deki çatışmalar içinde en kanlısı olabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soruna bir çözüm bulması gerektiğini aktaran de Mistura, bugünkü İdlib bombardımanının görüşmelerin iyi gitmediğinin bir göstergesi olabileceğini belirtti.

Putin ve Erdoğan, Cuma günü Tahran'da İran Devlet Başkanı Ruhani'yle buluşacak.

De Mistura, iki lidere bu buluşmayı beklemeden bir telefon görüşmesi yapma çağrısında bulundu.

Kremlin: İdlib'deki militanlar barış sürecine zarar veriyor

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ve müttefikleri İran ile Rusya'ya yaptığı 'İdlib'e pervasızca saldırmamaları' uyarısına Rusya'dan cevap geldi.

İdlib'in 'terörist yuvası' olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bölgenin ne kadar tehlikeli ve Suriye'deki tüm durumu ne kadar olumsuz etkileme potansiyeli olduğunu hesaba katmadan uyarı yapmak, bütüncül bir yaklaşım değil" dedi.

Peskov İdlib'deki militanların Suriye barış sürecine zarar verdiğini ve bölgeyi Suriye'deki Rus birliklerine saldırabilecekleri bir üs olarak kullandıklarını savundu.

Trump: Yüzbinlerce kişi ölebilir

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda İdlib'de yüzbinlerce kişinin ölebileceğini yazmıştı.

Pazartesi günü attığı tweette Trump, "Ruslar ve İranlılar bu potansiyel insanlık trajedisine ortaklık ederek çok ciddi bir insani hata yaparlar. Yüzbinlerce kişi ölebilir. Buna izin vermeyin!" dedi.

İran: İdlib yeniden Suriye'nin kontrolüne geçmeli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif; Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı üçlü zirve öncesinde Şam'a sürpriz bir ziyarette bulunmuş, "İdlib'in kalan bölümlerindeki kalan teröristler temizlenmelidir ve bölge yeniden Suriye halkının kontrolüne geçmelidir" demişti.

Kuzey vilayeti İdlib, Suriye'de muhalif örgütlerin son kalesi. İdlib'e yönelik bir operasyon Suriye iç savaşının son mücadelelerinden biri olabilir.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre İdlib'de 10 bine yakın el Nusra ve el Kaide savaşçısı var.

Reuters'ın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad harekât hazırlığını hızlandırdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da muhalif örgütleri 'teröristler' olarak tanımlamış ve İdlib'den temizlenmeleri gerektiğini söylemişti. Lavrov bu örgütleri, sivil halkı canlı kalkan olarak kullanmakla suçluyor.