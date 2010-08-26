-BM HEYETİ YARDIM GEMİLERİNDEKİ İNCELEMESİNİ TAMAMLADI İSKENDERUN (A.A) - 26.08.2010 - BM İnsan Hakları Heyeti'nden iki görevli, beraberindeki iki tercüman ile İsrail'in 31 Mayıs'ta Gazze'ye yardım götüren filoya düzenlediği baskından sonra el koyduğu ve daha sonra İskenderun Limanına çekilen 3 Türk gemisinde, incelemelerini tamamlayıp İskenderun'dan ayrıldı. Kaymakam Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret ettikten sonra, dün öğle saatlerinde gemilerde incelemelere başlayan BM görevlileri, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Ağca ve 2 savcı ile Kaymakam Su, Emniyet Müdürü Yusuf Cinel, Liman başkanlığı yetkilileri ve İHH Vakfı yöneticilerinin de katılımıyla, çalışmalarını akşam saatlerine kadar sürdürmüştü. İncelemeleri sırasında Mavi Marmara'dan fotoğraflar çeken BM görevlilerine, geminin birinci Kaptanı Mahmut Tural ile ikinci Kaptan Gökhan Gökkıran da yardımcı oldu. İHH Başkan Vekili Hüseyin Oruç ile Mazlum-Der İstanbul Şube Başkanı avukat Cihat Gökdemir'in de hazır bulunduğu Mavi Marmara'daki çalışmaların ardından, savcılarla İskenderun Adliyesi'ne geçen BM görevlileri, burada da gemilerde daha önce İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan başkanlığındaki inceleme ekibince yapılan çalışmalarda toplanan delilleri inceleyerek çalışmalarını tamamlamıştı. -TÜRK MAĞDUR VE YAKINLARININ AVUKATI- Baskın sırasında gemide bulunan Türk mağdurlar ve yakınlarının avukatı Ramazan Arıtürk yaptığı açıklamada, aralarında Hollandalı bir askeri uzmanın da bulunduğunu belirttiği BM heyetinin gemilerdeki incelemelerinin, İsrail askerlerince yapılan baskında, insan haklarının ihlal edilip edilmediğinin tespiti açısından önem taşıdığını bildirdi. Arıtürk, ''Yapılan inceleme, baskında gemide yapılan eylemlerin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, İsrail askerlerinin başvurduğu gücün kullanılması gereken bir güç müdür değil midir, hangi silahlarla yapıldığının tespiti, Komisyonunun hazırlayacağı rapora ekleneceği için büyük önem taşıyor'' dedi. BM heyetinin Türkiye'de teknik elemanlarıyla, doktorlarıyla, insan hakları savunucularıyla delil toplama işlemlerini sürdürdüğünü ifade eden Arıtürk, "Türkiye'deki BM komisyonunun başkan ve yardımcıları da o gemilerde olacaklardı ancak tanıkların ifadeleri beklenenden uzun sürdü. Çünkü mağdurlarla yapılan görüşmeler, mağdurların anlatımları oldukça uzun sürdü" dedi. Komisyonun bugün veya yarın İstanbul Adli Tıp Kurumuna da giderek, Gazze gemileriyle ilgili elde edilen delil ve bulguları inceleyeceklerini belirten Arıtürk, ''Bunlardan hazırlanacak raporlar uzun bir süreci kapsıyor. Çünkü bazıları henüz tamamlanmış değil, komisyon üyeleri oradan da bilgiler alacaklar ve incelemelerinden elde ettikleri sonuçları (İnsan Hakları İzleme Raporu) olarak hazırlayıp BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a sunacaklar. Türkiye'deki incelemelerinin ardından Ürdün'e geçecekler ve Ortadoğu'dan katılan mağdur ve yakınlarıyla görüşecekler'' diye konuştu. -''GEMİ 'UTANÇ ABİDESİ' OLARAK DURUYOR''- BM Soruşturma Komisyonu'nun New York'ta çalışmalarını sürdürdüğünü de belirten Arıtürk, şöyle devam etti: ''Üyeleri arasında Türkiye'den Özdem Sanberk'in de bulunduğu BM Soruşturma Komisyonunun da Türkiye'ye bir heyet göndermesini bekliyoruz. Bu komisyon New York'ta çalışmalarını sürdürüyor, eylül sonunda raporunu tamamlamış olacak, onlar da Türkiye'de ve gemilerde inceleme yapmak üzere 4 kişilik bir heyet gönderebilirler. Geminin içi 'utanç abidesi'. Türkiye'den özel bir film şirketinin gemilerde 'çekim izni'yle ilgili avukat olarak görüşümüz daha önce belirttiğimizin aynısı. İncelemeler bitinceye kadar korunmasından yanayız, çünkü, kurşun izleri, vahşete varan izler, 'utanç abidesi' olarak duruyor.''