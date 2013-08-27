BM heyeti Doğu Guta'daki kimyasal silah incelemelerini yarına erteledi

Suriye'de kimyasal silah saldırısını incelemekle görevli Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin, Doğu Guta bölgesine gitmeyi ertelediği bildirildi.



Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), Suriye'de kimyasal saldırıları incelemekle görevli heyetin, saldırının gerçekleştiği asıl nokta olan Şam'ın Doğu Guta bölgesinde bugün yapılması beklenen incelemeyi yarına ertelediğini kaydetti.

BM heyeti dün kentin Muaddamiye banliyösüne giderek incelemelerde bulunmuş ve bölgeden numuneler almıştı. Altı ayrı araçla olay bölgesine giderek hastalarla da görüşen heyete keskin nişancılar tarafından ateş açılmıştı.