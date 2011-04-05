-BM HELİKOPTERLERİNDEN GBAGHO GÜÇLERİNE ATEŞ ABDIJAN/NEW YORK/PARİS (A.A) - 04.04.2011 - Fildişi Kıyısı'nın en büyük kenti Abidjan'da devlet başkanlığı seçimini kaybetmesine rağmen görevi bırakmamakta direnen Laurent Gbagbo'nun askeri kampına BM helikopterleri tarafından ateş açıldığı haber veriliyor. Uluslararası ajanslar, görgü tanıklarına dayanarak, Fildişi Kıyısı ordusuna ait üç taburun bulunduğu askeri kampa BM helikopterlerinin ateş açtığını duyurdu. New York'taki BM barış gücünden bir kaynak da Fildişi Kıyısı'nda Gbagbo güçlerine BM helikopteriyle ateş edildiğini bildirdi. Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy orduya, Fildişi Kıyısı'nda tırmanan şiddete karşı sivillerin korunması amacıyla BM operasyonlarına katılma yetkisi verdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı bürosu tarafından yapılan açıklamada, Gagbo'nun kontrolündeki ağır silahlarının etkisizleştirilmesi için Fransa'dan yardım talebinin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'dan gediği kaydedildi. Fildişi Kıyısı'nda uluslararası toplum tarafından seçimin galibi olarak tanınan Devlet Başkanı Alassane Uattara yanlısı güçlerle Gbagbo yanlıları çatışıyor.