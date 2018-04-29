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BBC Türkçe

BM: Han Şeyhun'daki kimyasal saldırı Esad güçlerince düzenlendi

Birleşmiş Milletler, geçen Nisan ayında Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısının Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler, geçen Nisan ayında Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısının Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yapılan soruşturmanın yaygın kanıyı desteklediğini, sarin gazının uçaktan bir bomba ile hedef atıldığını duyurdu.

AFP haber ajansının elde ettiği gizli rapor şu sonucu da açıklıyor:

"Oluşturulan heyet, 4 Nisan 2017'de Han Şeyhun'da düzenlenen sarin gazı saldırısının arkasında Suriye Arap Cumhuriyeti'nin olduğu sonucuna varmıştır."

Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun kasabasında düzenlenen saldırıda 87 kişi hayatını kaybetmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, daha önce olayın uydurma olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir jete Sarin yüklü bombalar yüklendiği sonucuna vardığı Şayrat Hava Üssü'ne füze saldırısında bulunmuştu.

Ortak Soruşturma Komisyonu, Suriye hava kuvvetlerine bağlı bir Su-22'nin Şayrat Hava Üssü'nden havalanarak Han Şeyhun kasabasına 6 saldırı gerçekleştirdiği sonucuna vardı.

Uzmanlar, olay sırasında bölgenin 7 kilometre uzağında olduğunu iddia eden bir Suriyeli Su-22 pilotu ile de konuştu. Söz konusu pilot, kimyasal saldırı suçlamasını reddetti, kendisinin başka bir görevde olduğunu açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, saldırı sonrası Nisan ayı içerisinde AFP haber ajansına verdiği röportajda, kimyasal silah suçlamasının "Yüzde yüz uydurma" olduğunu açıklamıştı.

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