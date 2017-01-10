BM: Hamileler ve çocuk mülteciler kampları boşalttı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Roland Schönbauer Protestan Haber Ajansı'na (EPD) yaptığı açıklamada BM'nin Yunan adalarındaki hamile ve çocuk sığınmacıları kaldıkları hiç ısıtılmayan kamplardan tahliye ederek, küçük dairelere ve otellere yerleştirdiklerini açıkladı.

Schönbauer ‘Midilli, Samos ve Sakız adasındaki kamplar insanlarla dolup taşıyor. 10 bine yakın insan bu kamplarda kalıyor' dedi. Schönbauer kamplarda yeterince tuvalet, duş ve yatağın olmadığına işaret ederek, "Birçok insan buz gibi havada yerlerde yatmak zorunda, kar ve soğuk rüzgar insanların hayatlarını çok zorlaştırıyor' diye konuştu.

UNHCR sözcüsü yaptığı açıklamanda insanların bir an önce kayıtlarını ve iltica başvurularını yapmak ve diğer Avrupa ülkelerine geçmek istediklerini vurguladı. Schönbauer AB ülkelerinin 2015'te Yunanistan'a 66 binden fazla iltica başvurusunu kabul etme sözü verdiklerini hatırlatarak, "Şimdiye kadar sadece 7 bin 800 erkek, kadın ve çocuk diğer AB ülkelerine götürüldü" dedi. İltica başvurusu yapanların çoğu Suriye, Afganistan ve Irak'tan geliyor. UNHCR'nin bilgilerine göre şu an 50 bin civarında mülteci Yunanistan'da bulunuyor.

Schönbauer AB ülkelerini mülteci sorunu konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye ve Yunanistan'a yardım etmeye çağırdı. Schönbauer BM'nin 600 görevlisinin mültecilerle ilgilendiğini ve son aylarda mültecilere 360 bin atkı ve bere dağıtıldığını açıkladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ise Sırbistan'a giden sığınmacıların sayısının 7 bin 500'e ulaştığını duyurdu. Örgütün bilgilerine göre Belgrad'da 2 bin sığınmacı buz gibi havalarda terk edilmiş binalarda kalıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ayrıca Sırp makamlarının mülteci ve sığınmacılara yönelik yardımları azalttığını bildiriyor.

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