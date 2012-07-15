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Dünya

BM: Hama'da muhalifler hedef alındı

Suriye'de 200 kişinin öldüğü son saldırıda muhaliflerin hedef alındığı bildirildi

15 Temmuz 2012 12:53

Suriye'deki BM denetçileri, incelemeler yapmak üzere 200 kişinin öldüğü saldırının gerçekleştirildiği Terymsi köyüne gitti. İncelemeler sonrası "Saldırıda muhalifler hedef alındı" açıklaması yapıldı.
 
Suriye'de 200 kişinin öldüğü son saldırıda muhaliflerin hedef alındığı bildirildi.

Ülkede bulunan Birleşmiş Milletler denetçileri, saldırının gerçekleştirildiği Hama kentine bağlı Terymsi köyünde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler sonucu, saldırıda ordudan ayrılan askerlerin ve muhaliflerin evlerinin hedef alındığı kaydedildi.

Denetçiler, köydeki okulun da ateşe verildiği saldırıda ağır silahlar ve havan topunun kullanıldığını belirtti.

Geçen perşembe günü Hama'ya bağlı Terymsi köyüne düzenlenen operasyonda yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetmişti. Muhalifler ve Esad yönetimi katliamdan birbirlerini sorumlu tutmuşlardı.


Maliki'den kınama


Uluslararası toplumun tepkisini çeken olayla ilgili bir kınama da Irak Başbakanı Nuri el Maliki'den geldi. Şii başbakan, ülkede şiddetin bir an önce durması için çağrıda bulundu.


Davutoğlu: Esed sonrasını düşünüyoruz


Öte yandan İngiltere'de bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Oxford'taki bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada Suriye'deki gelişmelere değindi.

Türkiye ile Suriye arasındaki problemlerin Esed yönetiminden kaynaklandığını dile getiren Davutoğlu, "Bugün Esad rejmiyle ilişkilerimiz iyi olursa, Esad sonrası rejim bize dostane olmaz" diye konuştu.

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