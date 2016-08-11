BM Halep'teki 'klor gazı saldırısını' araştırıyor

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin Halep kentindeki zehirli gaz saldırısına dair kanıtları inceliyor.

İsyancı güçler, dört kişinin ölümüne çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açan saldırının hükümet güçleri tarafından klor gazı kullanılarak yapıldığını savunuyor.

Associated Press haber ajansının aktardığına göre Suriyeli bir askeri yetkili ise Halep'te muhaliflerin kontrolündeki bölgelere klor gazı saldırısı düzenlendiği iddialarını yalanlıyor.

Yetkili, Suriye ordusunun 'hiçbir zaman kimyasal silahlar kullanmayacağını' söyledi ve haberlerin 'isyancı güçler tarafından uydurulduğunu' ifade etti.

Suriye'nin BM Temsilcisi Staffan de Mistura ise iddiaların incelendiğini, klor gazı saldırısının doğrulanması durumunda bunun bir "savaş suçu" sayılacağını söyledi.

BBC'nin ulaştığı görüntülerde solunum güçlüğü çeken insanların bir hastanede tedavi edilmeleri görülüyor.

Görüntülerde çocuk ve kadın yaralılara oksijen maskeleri takıldığı görülüyor.

Muhaliflerin elindeki bölgelerde gönüllü acil yardım hizmeti sağlayan Suriye Sivil Savunma grubu, klor gazının bir varil bombasıyla atıldığının düşünüldüğünü belirtiyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura BM uzmanlarının Halep'te atıldığına inanılan klor gazını incelediğini duyurdu.

De Mistura "Bunun gerçekten yaşandığına dair birçok kanıt var. Eğer yaşanmışsa bu bir savaş suçu ve konunun derhal ele alınması gerekiyor" dedi.

Halep'teki çatışmalar son günlerde iyice şiddetlendi. İsyancı güçler, hükümet birliklerinin kentin batısına geçiş yolunu kesti.

İsyancılar, Rus uçaklarının yardımıyla geçen ay kendilerini kuşatan hükümet güçlerinin ablukasını yarmaya çalışıyor.

Yardım krizi

Rusya bölgeye yardım akışını sağlamak için her gün 10:00-13:00 arasında ateşkes yapılacağını duyurdu.

Ancak BM Acil Yardım Koordinatörü Stephen O'Brien kamyonlarla yardım götürülmesi için 48 saatlik bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

O'Brien "Yardım malzemeleri, yiyecek, tıbbi malzemeler, ambulanslar, jeneratörler için yakıt, su ve diğerleri hazır. Yardım için tüm güzergâhları kullanacağız. Buna Türkiye'den götürülecekler de dâhil" dedi.

Halep'teki bir görgü tanığı ise Rusya'nın açıklamasına karşın bugün kentte bir ateşkes olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler, Suriye'nin Halep kentindeki zehirli gaz saldırısına dair kanıtları inceliyor.