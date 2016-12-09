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Dünya
Deutsche Welle

BM Halep'teki ateşkesten umutlu

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Halep'in doğusunda Rusya ve Suriye tarafından ilan edilen ateşkesin yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı olabileceğini ifade etti.

09 Aralık 2016 14:16

Halep'in doğusunda Rusya ve Suriye rejimi tarafından sivillerin tahliyesi için başlatılan ateşkes BM tarafından da olumlu karşılandı. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye müzakerelerinin yeniden başlayabilmesi için bu ateşkesin bir fırsat olabileceğine dikkat çekti. De Mistura, Halep'in doğusundan sivillerin tahliye edilmesi işleminin bir an önce başlamasını umduğunu belirterek, ABD ve Rusya'nın cumartesi günü Cenevre'de Suriye konusunu görüşmeyi planlamalarının da umut verici olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa’nın güvenlik ve istikrarının konuşulduğu Hamburg'da düzenlenen 23. AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında yaklaşık 8 bin sivilin kentten çıkışını sağlamak için büyük bir tahliye operasyonunun başlatılacağını söylemişti.

ABD'li mevkidaşı John Kerry ile görüştükten sonra açıklama yapan Lavrov, Rus ve ABD'li temsilcilerin cumartesi günü Cenevre'de biraraya gelerek Halep'teki son durumun, özellikle isyancı güçlerin ve sivillerin bölgeden tahliyesinin ele alınacağını da belirtmişti.

De Mistura Trump'la görüşecek

Öte yandan BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın ekibi ile de bir araya gelmeye hazırlanıyor. Perşembe günü BM'nin genel merkezinin bulunduğu New York'ta açıklama yapan De Mistura, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgi vermedi.

Suriye krizine diplomatik bir çözüm bulmayı hedefleyen barış görüşmeleri 2011 yılında başlamış, ancak tarafların görüş birliği sağlayamaması nedeniyle askıya alınmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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