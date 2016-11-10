BM: Halep'te 250 bin sivil açlıktan ölebilir

BM'nin Suriye’ye insani yardımlardan sorumlu danışmanı Jan Egeland perşembe günü Cenevre’de yaptığı açıklamada, muhaliflerin kontrolündeki Halep’in doğusunda gıda stokunun neredeyse tükendiğini bildirdi. Norveçli diplomat, "son rezervlerin" de dağıtıldığını, Esad birlikleri tarafından sarılan kentin doğusundaki 250 bin sivile gelecek hafta "dağıtılacak erzak kalmadığını" duyurdu.

Egeland, kış yaklaşırken açlıktan kitlesel ölümlerinin ortaya çıkmasını engellemek için savaşan taraflardan kente insani yardım ulaştırılmasına izin vermelerini talep etti. Egeland kentin doğu kısmındaki sivillerin sayısına işaret ederek "Kimsenin Halep’in doğusundaki çeyrek milyon kişinin açlıktan ölmesini istediğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Güvenlik teminatı talebi

Egeland, BM’nin çatışan tarafları bir an önce hayata geçirilmesi için Dört Nokta Planı konusunda bilgilendirdiğini belirtti. Bu plan gıda malzemeleri, tıbbi malzeme ve BM’ye bağlı sağlık personelinin Halep’e gitmesini, kentteki yaklaşık 300 hastanın bölgeden tahliyesini öngörüyor.

Bu planın günlerdir Beşar Esad rejimi, müttefiki Rusya ve muhaliflerin elinde olduğunu kaydeden Egeland, şimdiye dek hiçbir yanıt alınamadığını vurguladı. Egeland, savaşan tarafların açık güvenlik teminatı olmadan BM’nin hiçbir yardım operasyonunda bulunamayacağına dikkat çekti.

BM'ye ait yardım konvoyları abluka altındaki Halep’in doğusuna rejim birliklerinin son tedarik yollarını kestiği temmuz ayından bu yana ulaşamıyor.

Bir zamanlar önemli bir ticaret merkezi konumundaki Halep 2012 yılından bu yana bölünmüş durumda. Kentin batısı Esad yönetimine bağlı askerlerin kontrolündeyken yaklaşık 250 bin nüfuslu doğusu isyancılar tarafından kontrol ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP/epd/BD/HS