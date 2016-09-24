BM: Halep'te 2 milyon kişi susuz kaldı!

Birleşmiş Milletler, Suriye'de, Pazartesi günü ateşkesin bozulmasının ardından yoğunlaşan savaş nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişinin susuz kaldığını söyledi.

BM'nin çocuklara yardım örgütü UNICEF'in sözcüsü Kieran Dwyer, şiddetli saldırılar nedeniyle, kentin isyancıların denetimindeki bölümünde bulunan ve daha önce hasar gören pompa istasyonunun tamir edilemediğini söyledi.

Kieran Dwyer BBC'ye açıklamasında, misilleme olarak kentin diğer diğer bölgelerine su pomplayan bir istasyonun kapatıldığını söyledi.

Dwyer, "Halep'in doğusuna ve batısına; tüm Halep genelinde yaklaşık 2 milyon kişiye su verilemiyor" dedi.

Sözcü, bunun halkı kirli su tüketimine mecbur bırakabileceğini ve sudan geçen hastlalıkların başgösterebileceğini belirtti.