BM: Halepliler zar zor hayatta kalabiliyor

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin Halep kentinin kuşatma altındaki bölgelerinde gıda stoğu azaldığı için halkın hayatta kalmakta zorlandığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, BBC'ye yaptığı açıklamada, Halep'te gıda fiyatlarının hızla arttığını belirtti.

Stephen O'Brien, "Halep'te birçok kişi günde bir öğün yemek bile yiyemiyor" dedi.

Kente acil gıda yardımının gönderilmeye hazır olduğunu söyleyen O'Brien, bunun için silahların susması gerektiğini vurguladı.

O'Brien, Suriye'de iç savaşın şiddet dışı bir çözümle son bıulması için diplomatik çabaların arttırılması gerektiğini de ekledi.

Halep'in muhaliflerin kontrolündeki doğu kesimi, Suriye ordusunun kuşatması altında.

Rusya da bölgede hava saldırıları düzenliyor.

Stephen O'Brien dün yaptığı yazılı açıklamada da, Halep'in doğusunda yaklaşık 275 bin kişinin kuşatma altında yaşadığını, sivillerin ayrım gözetilmeksizin bombardımana ve top ateşine tutulduğunu söylemişti.

Halep'teki sağlık sisteminin "neredeyse bütünüyle ortadan kalktığını" belirten O'Brien, sağlık tesislerinin tek tek tek vurulduğunu belirtmişti.

O'Brien "Binlerce hasta ve yaralı çocuğu tedavi eden bir çocuk hastanesinin de aralarında bulunduğu en az üç hastaneye saldırıyı düzenlediği yönünde haberler alıyoruz" demişti.

Halep'teki durumu "cehennem" olarak niteleyen O'Brien, "Halep'in doğusundaki sivilleri kurtarmak ve korumak için zamana karşı yarışıyoruz. Yaşadıkları cehennemi bitirmek için acil eyleme ihtiyaç var. Kelimeler yeterli değil" diye konuşmuştu.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Suriye'de kuşatma altındaki bölgelere, özellikle de Halep'e yönelik 25 milyon euroluk yeni bir yardım planı hazırladığını açıkladı.

AB, Halep'in doğusunda kuşatma altındakilere ilaç, gıda ve su gibi yardımların ulaştırılması için BM temsilcilikleriyle beraber çalışacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, operasyonun tarafsız yapılacağı ve sadece insani yardım kuruluşlarının sorumluluğu altında olacağı belirtildi.

AB ayrıca BM ile birlikte acilen tıbbi yardıma ihtiyaç duyanların tahliyesine yönelik bir plan hazırladığını bildirdi.

Rusya ve Suriye güçleri Rusya ve ABD'nin öncülüğünde varılan çatışmasızlık anlaşmasının çökmesinden bu yana isyancıların elinde bulunan Halep'in doğusunu bombalıyor.

ABD, Rusya'yı askeri operasyonlarını durdurmazsa Kremlin'le işbirliğini bitirmekle tehdit ediyor.

Rusya ise ABD'yi cihatçı grup Şam'ın Fethi Cephesi'ne (eski adıyla Nusra Cephesi) gizlice destek vermekle suçluyor.