BM Güvenlik Konseyi’nin İdlib oturumu tartışmayla geçti

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye'nin İdlib yakınındaki Han Şeyhun kasabasına düzenlenen ve kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırıyı görüşmek üzere çarşamba günü New York'ta toplandı.

Oturumda İngiltere, Fransa ve ABD tarafından hazırlanan karar tasarısı ele alındı. Ancak Güvenlik Konseyi üyelerinin Suriye'deki çatışmalar konusunda birbirini suçlaması üzerine karar tasarısı oylamaya sunulamadı.

İki sayfalık karar tasarısında, söz konusu saldırının sert bir şekilde kınanması ve derhal aydınlığa kavuşturulması talep ediliyordu.

Karar tasarısında, saldırı gününde misyonda olan Suriye hava kuvvetlerine ait uçakların uçuş bilgileri ve planları ile görevli komutan ve personelin isimlerinin araştırılması ve görüşülmesi öngörülüyordu.

Ayrıca Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) araştırma ekibinin ilgili askeri havalimanlarında inceleme yapabilmesi isteniyordu. Fakat metinde Suriye'ye yönelik yaptırımlar öngörülmüyordu.

Rusya karşı çıktı

Rusya, daha oturum başlamadan önce karar tasarısına karşı çıkarak, sorumluluğun baştan Suriye hükümetine yüklendiğini savundu. Rusya'nın BM Büyükelçi Yardımsıcısı Vladimir Safonkov "şu aşamada bu karar tasarısının kabul edilmesine büyük bir ihtiyaç olmadığı düşüncesindeyiz” açıklamasında bulundu.

ABD ise saldırıdan Suriye hükümetinin sorumlu olduğunu tahmin ediyor. ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın müttefiki olan Rusya ve İran’ın barış istemediğini savundu.

“ABD tek başına harekete geçebilir”

Haley oturum sonrasında yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye konusunda tek başına hareket edebileceğinin sinyalini verdi. Halley “Eğer BM birlikte hareket etme yükümlülüğünü sürekli olarak yerine getirmeyi başaramıyorsa, kendi önlemlerimizi almaya mecbur kalırız” şeklinde konuştu. Ancak Halley, bu önlemlerin ne olabileceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

İngiltere Büyükelçisi Matthew Rycroft ise “Rusya tutumunu değiştirene kadar Güvenlik Konseyi bloke edilmiş olarak kalacak” dedi.

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