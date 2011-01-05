-BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN DÖNEM BAŞKANLIĞI BOSNA-HERSEK'E GEÇTİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 05.01.2011 - Dönem başkanlığının Bosna-Hersek'e geçtiği BM Güvenlik Konseyi'nin Ocak ayındaki gündeminde, başta Sudan'da bu haftasonu yapılacak referandum ve Fildişi Kıyısı'ndaki siyasi kriz olmak üzere Afrika meselelerinin bulunduğu bildirildi. Konsey'in dönem başkanı Bosna-Hersek'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ivan Barbaliç BM'de düzenlediği basın toplantısında, Konsey'in bu ayki programıyla ilgili bilgi verdi. Konsey'in bugün Fildişi Kıyısı'ndaki siyasi krizi ele aldığını belirten Barbaliç, Konsey'in ülkedeki durumdan endişe duyduğunu, gelişmeleri yakından izlediğini ve Afrika Birliği ile Batı Afrika ülkelerini biraraya getiren ECOWAS örgütünün sorunun barışçıl çözümüne yönelik çabalarına tam destek verdiğini belirtti. Sudan'da 9 Ocak'ta yapılacak ve bir hafta sürecek refarandumun gündemlerinin bir başka önemli konusu olduğunu söyleyen Barbariç, hem yarın, hem de refarandumun ardından 18 Ocak'ta Sudan'daki bu süreci ele alacaklarını, şu an için Konsey'de referandumun sorunsuz yapılacağına dair ''itidalli bir iyimserlik'' bulunduğunu belirtti. Konsey'in bu ay Somali, Haiti, Ortadoğu ve Kırgızistan'daki durumları da ele alacağını bildiren Barbariç, Konsey'in 21 Ocak'ta ''İhtilaf Sonrası Barışın Kurulması'' konulu önemli bir toplantı düzenleyeceğini, bu kapsamda Bosna-Hersek'in kendi yaşadıkları dolayısıyla bu konuda önemli deneyimi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin 1 Ocak 2011'de BM Güvenlik Konseyi'ndeki 2 yıllık geçici üyeliği sona ermişti. Konsey'de bu yıl, 5 daimi üye (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin) ile birlikte toplam 10 geçici üye (Bosna Hersek, Brezilya, Gabon, Lübnan, Nijerya, Almanya, Portekiz, Güney Afrika, Hindistan ve Kolombiya) görev yapacak.