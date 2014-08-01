BM Güvenlik Konseyi'nden Gazze için acil toplantı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in BM'ye okulu vurması ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Ürdün'ün çağrısıyla acil olarak toplandı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, İsrail'in Gazze'deki BM okuluna yaptığı saldırının ardından yaşanan sivil ölümleriyle ilgili olarak ''BM okuluna yapılan saldırı uluslararası toplumun şahitlik ettiği en trajik koruma sorunlarından biri'' dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Ürdün'ün teklifi üzerine, İsrail'in BM tesislerindeki bir okula düzenlediği saldırı nedeniyle acil toplantı gerçekleştirdi.

UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl, video konferans yöntemiyle bağlandığı Güvenlik Konseyi toplantısında, Gazze'nin Cebeliye bölgesinde bulunan BM'ye ait okula İsrail'in düzenlediği saldırının uluslararası toplum tarihine geçeceğini belirterek, ''BM okuluna yapılan saldırı uluslararası toplumun şahitlik ettiği en trajik koruma sorunlarından biri'' dedi ve BM'yi harekete geçmeye çağırdı.

220 binden fazla kişi BM tesislerine sığındı

Gazze'deki ''Nüfusun uçurumla karşı karşıya kaldığına ve uluslararası toplumun bu soruna karşı atılması gereken acil adımları atması gerektiğine inanıyorum'' diyen Krahenbühl, ''Şimdi eylem zamanı ve sorumluların hesap vermesi zamanı'' ifadelerini kullandı.

Krahenbühl, Gazze'deki şartların çok kötü olduğuna dikkati çekerek, İsrail saldırlarından kaçan 220 binden fazla kişinin BM tesislerine sığındığını bildirdi.

'Abluka kaldırılmalı'

UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl, İsrail'in saldırıları başlattığı 8 Temmuz tarihinden bu yana 8 BM çalışanının hayatını yitirdiğini belirterek, ateşkesin tek başına yeterli olmayacağını, Gazze'ye yapılan yasadışı ablukanın da kaldırılmasını istedi.

BM raporuna göre, Lübnan'ın güneyini 1982 yılında işgal eden İsrail, 1996 yılında Kana'daki BM tesisinde 100'den fazla sivil ölümünden sorumlu tutulurken, 2002 yılında İsrail eski Başbakanı Ariel Şaron, Batı Şeria'ya verdiği saldırı emrinin ardından İsrail ordusunun kasıtlı olarak BM ambulanslarını hedef aldığı kaydedilmişti.

2006'da Lübnan'ı işgali sırasında BM gözlemcisini vuran İsrail, 2009 yılındaki ''Dökme Kurşun'' adını verdiği saldırı da birkaç BM binasını hedef almıştı.