BM Güvenlik Konseyi'nden çağrı: Arakan'daki şiddete derhal son verilmeli

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Myanmar hükümetine çağrı yaparak, derhal Arakan eyaletindeki şiddeti "sonlandıracak adımın" atılmasını talep etti.

BMGK tarafından çarşamba günü New York'ta yapılan açıklamada, Myanmar hükümetinin Arakan eyaletindeki Rohingya azınlığına yönelik askeri operasyonlarda "aşırı şiddet" nedeniyle kaygı duyulduğu belirtildi. BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi açıklamalarında Arakan eyaletine insani yardım ulaştırılabilmesinin yolunun açılmasını talep etti.

15 ülkenin ortak açıklamasından kısa bir süre önce de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar hükümetine Rohingyalı Müslümanlara yönelik şiddete son verme çağrısı yaparak, insani durumun "korkunç" olduğuna dikkat çekti.

Guterres, "İnsanlar ölüyor, korkunç sayıda fazla insan acı çekiyor ve biz buna bir son vermeliyiz" dedi. BM Genel Sekreteri Myanmar hükümetine hukuk devleti ilkelerinden ayrılmamama çağrısı da yaptı.

"Etnik temizlikten daha iyi bir yorum var mı?"

BM Genel Sekreteri Guterres, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin'in "yaşananlar etnik temizlik" iddiasını da güçlendirerek, ordunun operasyonlarının etnik bir temizlik için başlıca örnek olabileceğini ifade etti. Guterres, "Rohingya halkının üçte biri ülkeden kaçmak zorunda kalıyorsa, yaşananları daha iyi yorumlayacak bir ifade var mı? diye sordu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin pazartesi günü Cenevre'de bir açıklama yapmış ve "Arakan'daki Müslümanlara karşı bir etnik temizlik yaşanıyor" ifadesini kullanmıştı.

Myanmar hükümeti ile Rohingyalı silahlı gruplar arasında yıllardır süren çatışmalar ağustos ayında yeniden şiddetlenmişti. Şiddet olaylarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. BM'nin verilerine göre, Ağustos ayı sonundan bu yana yaklaşık 370 bin Rohingyalı komşu Bangladeş'e sığındı.

Nobel Barış Ödülü sahibi Myanmar'ın fiili lideri Aung San Suu Çi, uluslararası alanda ülkesindeki Rohingya Müslümanlarına yönelik muamele nedeniyle sert bir dille eleştiriliyor. Üstündeki baskı artırılan Aung San Suu Çi, kriz süresince ülkesinde kalmak istediği gerekçesiyle BMGK'daki Myanmar oturumuna katılmamıştı.

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DW/Reuters/AFP/GA/BÖ