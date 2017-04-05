BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib zirvesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen 'kimyasal saldırı' üzerine bugün New York'ta toplandı.

Türkiye saati ile 17.00'de başlayan toplantı öncesi ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'deki kimyasal silah salldırısının son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Rusya veto edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova Suriye'nin Idlib kentindeki katliama ilişkin konuştu. Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı iddiasının yalan olduğunu savunan Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulacak karar tasarısını da Rusya'nın veto edeceğini açıkladı.

"Her şey göründüğü gibiyse savaş suçu"

NTV'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin düzenlediği iddiası üzerine kimyasal silah saldırısına ilişkin bir soru üzerine, "Verileri topluyoruz. Belirttiğim gibi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) konuyu takip ediyor. Eğer her şey göründüğü gibiyse bu bir savaş suçudur" şeklinde konuştu.

Yetkili, Esad rejiminin garantörlerine seslenerek, "Rejimi dışarıdan destekleyenler ve rejimin garantörü olduğunu söyleyenlerin cevap vermesi gereken çok soru var" dedi.

Suriye'de düzenlenen saldırıyı “Berbat bir haber" sözleriyle değerlendiren üst düzey yetkili şunları kaydetti:

“Bu çocuk ve kadınlar dahil olmak üzere masum insanlara karşı yapılmış berbat bir saldırıdır. Rusya ve İran Astana'da düzenlenen barış görüşmeleri için rejimin garantörü. Bugün Rusya Suriye'de gerçekleşen saldırıyla hiçbir ilişkisi olmadığını söylüyor, fakat konu bu değil. Mesele, rejimi yaptıklarından sorumlu tutmadaki başarısızlıkları ve isteksizlikleridir.”

Fransa'dan BMGK'ya çağrı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault yaptığı yazılı açıklamada İdlib'te klorlu gazla düzenlenen saldırıyı kınadığını belirtti.



Ayrault, "Uluslararası güvenliği tehlikeye atan gerçekler karşısında herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum. Bu kapsamda BMGK'da acil toplantı düzenlenmesini talep ettim" ifadelerini kullandı.



Ayrault açıklamasında, Suriye'deki saldırının kimyasal silah kullanımı yasaklayan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin "kabul edilemez" bir ihlali olduğunu ve Suriye halkının uzun süredir kimyasal saldırıların kurbanı olduğunu vurguladı.

Suriyeli muhaliflerden BM'ye çağrı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) da, Beşşar Esad rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) olağanüstü toplantıya çağırdı.



SMDK'nın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'de gerçekleştirilen son katliamlar üzerine BMGK'nın olağanüstü toplanarak, konuyu araştırmasını, bu suçu azmettirenler, işleyenler ve katkı sunanların BM kuruluş sözleşmesinin 7.maddesi gereği cezalandırılmasını istiyoruz" denildi.

İngiltere Başbakanı: Dehşete düştüm

Dün başladığı Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan'da bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'de yaşanan kimyasal saldırıyla ilgili İngiliz basınına açıklama yaptı.

"İdlib’in güneyindeki bir kasabada iddiaya göre Suriye rejimi tarafından kimyasal silah kullanıldığı haberleriyle dehşete düştüm" ifadesini kullanan May, "Kimyasal silah kullanımını her koşulda kınıyoruz. Eğer kanıtlanırsa bu Suriye rejiminin barbarlığının yeni bir kanıtı olacak" dedi.

Kimyasal silah kullanımı konusunda Suriye rejimi ile DAEŞ’ten hesap sorulması için sarf edilen uluslararası çabaların başını ülkesinin çektiğini ifade eden May, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nü en kısa sürede bu olayı soruşturmaya çağıracağım" diye konuştu.

"Açık söylüyorum, bütün Suriyelilerin temsil edildiği istikrarlı bir Suriye’de Esad’ın hiçbir geleceği olamaz. Bu acıların sürmesine izin veremeyiz" diyen May, ilgili bütün tarafları Esad’sız bir Suriye'ye doğru geçişi temin etmeye çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, Suriye'deki kimyasal saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirerek sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulundu.



Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan Boris Johnson, "Olay soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermeli" ifadesini kullandı.

Merkel: Bu tür savaş suçları cezalandırılmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Beşşar Esad rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısını kınadığını belirterek, ''Bu tür savaş suçları cezalandırılmalı'' dedi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel'in Suriye'de yapılan kimyasal silahlı saldırıya ilişkin ifadesini yayınladı.

Açıklamada Almanya Şansölyesi, ''Açıkça belli olan kimyasal silahlı saldırıyı sert bir şekilde kınıyorum. Bu tür savaş suçları cezalandırılmalı'' ifadesini kullandı.

Rusya: Saldırı düzenlemedik

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesinde hava saldırısı düzenlemediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, İdlib'e bağlı Han Şeyhun bölgesinde herhangi bir bombardıman gerçekleştirmemiştir" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, saldırının kimin tarafından düzenlendiğine ilişkin değerlendirmede bulunulmadı.

Esad rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine bu sabah düzenlediği kimyasal saldırıda 100'den fazla sivilin öldüğü, çoğu çocuk 500 sivilin de gazdan etkilendiği ifade edilmişti.